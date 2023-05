”Trăiesc a doua viață” Oana Roman simte că a renăscut, după cea mai mare cumpănă a vieții sale. Ce destăinuire a făcut acum vedeta? ”Sunt recunoscătoare”

In articol:

Ziua de 1 Mai este pentru mulți un prilej de sărbătoare, căci, așa cum prevede legea, este zi liberă de la stat pentru toți cei care activează în câmpul muncii.

Ziua Muncii, așa cum i se mai spune, aduce libertate și relaxare românilor, care se pot bucura de încă o zi petrecută în sânul familiei ori alături de prieteni.

Citește și: Care este starea Oanei Roman, după ce a fost testată pozitiv cu COVID? Marius Elisei e lângă ea și în aceste momente: „Încă nu mi-am revenit”

Oana Roman a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă

Însă, pentru Oana Roman, 1 Mai rămâne ziua în care ea spune că a primit a doua șansă la viață. Fosta soție a lui Marius Elisei a vorbit acum public despre una dintre cele mai grele, dar și cele mai importante zile din viața sa.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anunțul momentului: a murit Zaiţev!- stirileprotv.ro

Vedeta a mărturisit în mediul online că pe 1 Mai 2014 a simțit cum Dumnezeu și medicii au lucrat mână în mână pentru ca ea să mai poată fi acum aici.

La acea vreme, după ce o adusese pe fiica sa pe lume, Oana Roman a suferit o complicație în urma operației de cezariană care ar fi putut să îi fie fatală.

Motiv pentru care a stat opt ore pe masa de operație, iar în cele din urmă a primit șansa de a fi în continuare alături de fiica sa, așa cum își dorea.

De atunci, notează ea, este veșnic recunoscătoare celui de sus, dar și medicilor care au făcut pentru ea imposibilul posibil.

Citește și: Care este cel mai mare regret al Oanei Roman? ”Am înțeles târziu” Vedeta a recunoscut acum totul, înainte de ziua sa de naștere

”1 Mai pentru mine are o însemnătate aparte. E ziua renașterii mele. Din 1 mai 2014 eu trăiesc a doua viață. Atunci am primit șansa la o nouă viață în urma unei operații complicate efectuată de dr Gabriel Mitulescu. Isabela avea 2 luni jumătate și eu trebuia să trăiesc pentru ea. După 8 ore de operație, am supraviețuit cu bine unei operații foarte grele. Făcusem o complicație gravă post cezariană, a fost o culpă medicală a celui care mi-a făcut cezariana și care nici până azi nu și-a asumat acea greșeală ce putea să-mi fie fatală. Dar am avut șansa și am simțit puterea lui Dumnezeu prin mâinile unui chirurg și a unei echipe de medici care m-au salvat și cărora le sunt pe veci recunoscătoare!”, a scris Oana Roman, pe conturile sale de socializare.

Oana Roman simte că a renăscut, după cea mai mare cumpănă a vieții sale [Sursa foto: Facebook ]