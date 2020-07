In articol:

Denise Rifai, noua vedetă Kanal D! Jurnalista care a impresionat o Românie întreagă cu stilul acid și direct în care își intervieva invitații se alătură familiei Kanal D, după o pauză binemeritată, în care a avut ocazia să își încarce bateriile pentru o nouă tură de forță pe micile ecrane! Nu de alta, dar vedeta va fi implicata intr-un format cu totul special, o surpriza pentru milioanele de telespectatori ai statiei.

Kanal D și-a obișnuit, de altfel, de-a lungul timpului, telespectatorii, cu stilul inovator, surprize absolute pentru telespectatori, cum ar fi "Exatlon", "Bravo, ai stil!", "Puterea Dragostei" sau "Survivor". Așa va fi și cu emisiunea-fenomen pe care o pregătește Denise Rifai. O emisiune puternică, de calibrul prezentatoarei.

Denise Rifai, noua vedetă Kanal D, pregătită de o nouă provocare. Ce surpriză pregătește, din această toamnă?

Denise Rifai, noua vedetă Kanal D! Jurnalist transant, personalitate carismatica in peisajul media romanesc, Denise Rifai va face parte, incepand din aceasta toamna, din echipa Kanal D. Cu o experienta bogata in media, Denise Rifai a trecut prin toate etapele formarii pentru a ajunge un jurnalist de succes. A fost prezentator de radio, reporter, apoi prezentator, moderator si realizator de emisiune de stiri si talk-show. Timp de aproape noua ani a fost unul dintre cei mai vocali jurnalisti si moderatori de la Realitatea TV. A realizat interviuri cu cele mai importante figuri ale scenei publice romanesti si a tinut de multe ori primele pagini ale ziarelor prin temele lansate in spatiul public.

Denise Rifai este acum este pregatita de o noua provocare si spune ca telespectatorii o vor regasi la fel de incisiva si pregatita pentru a le oferi experiente memorabile si relevante in fata micului ecran.

Denise Rifai, noua vedetă Kanal D: "Când am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza, am spus <Da!>"

“Decizia de a ma alatura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus <Da!> cu tot sufletul si asta pentru ca eu cred foarte mult in proiectul in care voi fi implicata. Va fi un produs unic pe piata media din Romania. In momentul acesta, nu va pot oferi mai multe detalii despre emisiune, dar pot sa va spun ca eu voi ramane aceeasi Denise Rifai”, a declarat jurnalista.

La Kanal D, Denise Rifai va prezenta un format cu totul special, o surpriza pentru telespectatorii din Romania. Vom reveni in perioada urmatoare cu mai multe detalii despre emisiunea ce va fi prezentata de noua vedeta a statiei.