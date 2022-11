Transferul deceniului în România! Patronul a confirmat: "Ne-am înţeles cu Stanciu. Salariul nu este o problemă"

In articol:

CFR Cluj este aproape să realizeze cel mai important transfer din România, din ultimii ani. Patronul campioanei, Nelu Varga, a confirmat că a negociat personal cu Nicolae Stanciu, iar jucătorul şi-a dat acordul pentru a juca la CFR Cluj.

CFR Cluj s-a înţeles cu Nicolae Stanciu pentru transfer

Nicolae Stanciu este cel mai important jucător al chinezilor de la Wuhan Three Towns, care îi oferă un salariu imens, de 2 milioane de dolari pe an, conform Fanatik. Mijlocaşul îşi doreşte însă să fie mai aproape de familie şi în tentează foarte mult o revenire în România.

Echipa care este cel mai aproape să îl transfere pe Stanciu este campioana CFR Cluj. Nelu Varga a recunoscut că negocierile au început deja, iar Stanciu şi-a dat acordul să meargă în Gruia. "Am speranțe mari că vom reuși să facem până la urmă acest transfer. Am vorbit personal cu Stanciu, iar băiatul mi-a zis că își dorește să vină la noi. El de un an își dorea să se transfere la noi, dar din diferite motive acest lucru nu s-a realizat. Acum m-am înțeles cu Stanciu și nu o să fie vreo problemă la salariu.", a spus Nelu Varga, conform Prosport.

Slavia Praga îl doreşte şi ea pe Stanciu

CFR Cluj are concurenţă serioasă pentru Nicolae Stanciu. Fosta echipă a mijlocaşului ar vrea să îl readucă. Slavia Praga este şi ea pe urmele lui Stanciu.

"Sunt două chestii care ne încurcă momentan. Cluburile trebuie să se înțeleagă. El are contract în China până în 2024, iar chinezii nu s-au decis ce vor să facă. Acolo la ei e ceva și de ordin politic, cam așa ceva. Dar, din ce informații am eu, se pare că el este dorit înapoi și de cei de la Slavia. Ni-l dorim și noi la CFR. Dacă nu se poate cu un transfer definitiv, atunci măcar împrumut să îl aducem la CFR Cluj. Eu aș putea să dau cel mult două milioane de euro în cazul unui transfer", a mai spus Nelu Varga.

Nicolae Stanciu, în vârstă de 29 de ani, a ajuns la Wuhan Three Towns în luna martie a acestui an. Slavia Praga l-a cedat în China pentru 4 milioane de euro. Stanciu a mai jucat în cariera sa pentru Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga şi Al Ahli.

Nicolae Stanciu a bifat 56 de selecţii în echipa naţională a României, reuşind să marcheze de 11 ori.