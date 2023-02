Transformarea radicală suferită de Maria Constantin. A povestit abia acum prin ce a trecut: "Nu arată prea bine"

In articol:

Maria Constantin și-a schimbat radical look-ul, după ce a părăsit reality-show-ul la care a participat de curând. Dacă fanii au fost încântați să o vadă șatenă după ani buni în care blondul a fost nuanța ei favorită, artista mărturisește că nu i-a fost deloc ușor să treacă prin această transformare.

Iată ce i s-a întâmplat, de fapt, și de ce a fost nevoită să ia o asemenea decizie!

Adevăratul motiv pentru care Maria Constantin a renunțat la blond: "Nici acum nu arată prea bine"

Maria Constantin a trecut printr-o serie de schimbări după ce s-a întors din Dominicană. Experiența trăită pe insulă i-a adus o transformare totală, mai ales din punct de vedere fizic. Artista mărturisește că a fost nevoită să apeleze la un nou look, din cauză că părul ei a suferit o deshidratare majoră: "Nici acum nu arată prea bine părul meu. Este o culoare pe care am obținut-o în urma unor probleme, din cauza acestei experiențe, pentru că m-am trezit că din blondul meu frumos, în momentul în care am ajuns la hotel, din cauza apei, a fost o reacție ceva, tot ce însemna păr blond și decolorat, s-a transformat în verde.

Când m-am întors, primul lucru mi-am făcut programare. Era deja foarte ars părul, probabil și din cauza soarelui, era foarte deshidratat, fără șampon, fără balsam. Cred că reacția aceasta s-a întâmplat din cauza faptului că, din câte am înțeles, ei nu au apă potabilă la robinet, ei iau apa din mare, o desalinizează și cine știe ce substanțe se pun în apa respectivă. Părul meu fiind deja degradat, pentru că am plecat cu el degradat din țară, din cauza aranjatului, pentru că merg la multe evenimente și e normal să-l aranjez.

Mi s-a degradat foarte tare și, când am ajuns la salon, bineînțeles că nu puteam băga decolorant și cine știe ce culoare mai ieșea din verdele ăla, pentru că era deja ars, și atunci am zis 'închide-l și asta este'. Am și tuns destul de mult, dar încă mai trebuie tuns.", a povestit Maria Constantin, pentru spectacola.ro.

Maria Constantin [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă și-a surprins plăcut fanii cu noul look, cântăreața recunoaște că nu vrea să renunțe la blond, pe viitor: "Ca să fie sănătos, ar trebui să-l tund din nou bob, dar nu îndrăznesc să fac lucrul acesta, că anul acesta am și nunta.(...) Vreau doar să rămân la culoarea mea naturală, pentru că este oricum blondul acela foarte deschis. Eu aveam doar un balayage făcut, niște șuvițe, dar erau tot în nuanța mea naturală. Și tot blondă mă văd, pentru că se văd sprâncenele, sunt blonde, eu sunt blondă, ochi albaștri.", a mai spus Maria Constantin, pentru sursa citată.