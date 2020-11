Transformarea spectaculoasă a unui bărbat într-un personaj de film. Și-a implantat doi colți uriași pentru a arăta ca un „ORC” FOTO

Un bărbat de 41 de ani, din micul oraș Iguatemi, la granița dintre Paraguay și Brazilia, și-a mutilat fața pentru a arăta ca un orc. El și-a tatuat 80 la sută din suprafața corpului și a suferit mai multe operații pentru a se transforma.

Mai mult, și-a tatuat chiar și ochii pentru o schimbare mai dramatică și și-a tăiat limba în două. El a cheltuit acum aproximativ 400 de lire sterline pentru a-și adăuga pe dinți doi colți uriași care îi ies din gura.

