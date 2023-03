Transformarea suferită de Amalia Enache, după ce a ajuns pe masa de operație. Ce i se întâmplă acum: „Nu e ceva ce pot să controlez”

In articol:

Amalia Enache a ajuns să cântărească 53 de kilograme, greutate pe care a avut-o în liceu. În noiembrie anul trecut, vedeta era în plin proces de schimbare și chiar își propusese să țină un regim alimentar.

Recent, prezentatoarea de știri s-a confruntat cu crize de colecist și a suferit o intervenție chirurgicală care a făcut-o să treacă printr-o transformare totală.

Amalia Enache a slăbit considerabil

Amalia Enache are acum o siluetă de invidiat, însă procesul de slăbire nu se oprește aici. Din cauza operației suferite, prezentatoarea de știri riscă să mai piardă în greutate, însă nu poate controla acest lucru. Vedeta a ajuns să poarte haine de mărimea XS și cântărește 53 de kilograme, exact ca în perioada liceului.

“Da, m-a ajutat și intervenția chirurgicală în sensul ăsta (n.r. să piardă în greutate). Să slăbești nu e niciodată de prisos. La haine sunt XS și pe cântar am 53 kg la 1,70 m. Nu știu dacă de manechin (n.r. are silueta), dar sigur greutatea din liceu, ceea ce e grozav că, la un moment dat, nu mai speri să ajungi la greutatea din liceu.

Nu aș mai vrea să mai slăbesc, pentru că vreau să-mi păstrez fața în bună formă, doar că după operația de colecist studiile arată că ori bei ceai, ori mănânci orice, tot mai slăbești 5-6 kilograme. E o adaptare a organismului, important este ce o să fac mai departe. Eu nu aș vrea să slăbesc mai mult de atât, dar, momentan, nu mi se pare că e ceva ce pot să controlez”, a mărturisit Amalia Enache, pentru impact.ro.

Amalia Enache așteaptă cu nerăbdare să-și reia activitatea fizică

Deocamdată, prezentatoarea de știri nu are voie să facă efort prea mare, însă recunoaște că merge într-un mod alert și chiar are energie pentru a face sport. Cu toate acestea, trebuie să aștepte confirmarea din partea medicului, iar răspunsul îl va afla abia la 3 luni de la operație, la momentul controlului.

“Deocamdată, pentru că am avut niște tăieturi, am avut o recuperare. Totuși am fost înjunghiată în 4 locuri cu un cuțit de 10 cm, trebuie să se refacă musculatura. Nu pot să fac orice sport, dar merg foarte alert pe jos și foarte mult și am foarte mare chef și energie de sport, așa încât abia aștept dezlegare de la medic să pot să fac sport. Eu după operația asta m-am trezit cu o energie așa pe care o credeam pierdută, o energie foarte tinerească.

Cam după o lună încet încet pot să mă apuc să fac lucruri. La 3 luni de la operație am un control și atunci o să vedem exact”, a mai spus știrista.

Amalia Enache [Sursa foto: Instagram]