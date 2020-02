În urmă cu aproape zece ani, Raluca Tănase a avut o relatie frumoasă,de lungă durată cu Nicolae Mitea, pe atunci un apreciat jucător de fotbal, un puști minune care evolua la Ajax Amsterdam și în Naționala României. Cei doi păreau, din exterior, cuplul perfect și toți cei care îi vedeau împreună ar fi jurat că artista și atacantul vor fi împreună pentru totdeauna.

Poate din acest motiv, după ce s-a produs ruptura, declarația pe care Raluca a dat-o despre Nicky a fost una extrem de surprinzătoare. "Nicolae Mitea nu a fost iubirea vieţii mele. Relaţia cu el a fost în perioada în care eu învăţam ce înseamnă viaţa. Era foarte atent cu mine şi îmi făcea surprize. După relaţia cu el m-am maturizat. El m-a iubit foarte mult. Din păcate, la un moment dat, am fost pusă să aleg cariera sau relaţia şi am ales cariera. El este un om foarte bun, am rămas prieteni şi viaţa merge înainte", a menționat Raluca în presă la ceva vreme după despărțire.

Citeste si: Raluca de la Bambi nu isi mai ascunde iubitul! Cine este, de fapt, partenerul blondei

Raluca Tănase se prezenta ca o țărăncuță la aparițiile publice, deși locuia în Olanda cu fotbalistul

În perioada în care era iubită de fotbalist celebru, Raluca avea însă mari probleme cu stiliștii din presa de specialitate la aparițiile ei publice. Astfel, în ciuda faptului că fotbalistul susținea că este darnic și îi oferea tot ce își dorea atât în privința hainelor, cât și a look-ului, cântăreața era departe de a fi un fashion icon. Din contră, era la polul opus și mereu era pusă la zid. ”Se prezintă ca o țărăncuță, ar putea să fie mai în ton cu tendințele, doar stă în Olanda, știe cum este moda în străinătate, însă, nu, este chiar departe de modă”, cam așa sunau comentariile la adresa ei.

Raluca de la Bambi arăta total diferit când era cu Mitea! ”Avea părul lung, fără vreo coafură wow, ci mai degrabă mergea pe o frezură învechită sau purta cozi neglijente

Raluca de la Bambi arăta total diferit când era cu Mitea, avea părul lung, fără vreo coafură wow, ci mai degrabă mergea pe o frezură învechită sau purta cozi neglijente, prinse cu elastic cu flori. În plus, încă nu apelase la chirurgia estetică pentru a-și modifica nasul sau la acidul hyaluronic pentru a-și pune în buze, obraji și frunte. Concret, blondina era departe de imaginea pe care o are azi la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, una de adevărată divă stilată și spectaculoasă în apariții.