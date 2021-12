Tratamentul cu care un medic român, stabilit în SUA, a reușit să vindece 800 de pacienți de COVID-19: "Nu a ajuns niciunul la ATI"

In articol:

Un român care profesează ca medic în SUA a povestit cum a reușit să le redea sănătatea pacienților săi, infectați cu COVID-19. Specialistul a folosit mai multe tratamente, printre care și cel cu Ivermectină, care a creat numeroase controverse în rândul doctorilor români.

Dr. Rafael Mirchou: "A fost de mare succes"

Deși este stabilit de ani buni în SUA, acolo unde și-a deschis o clinică privată, Dr. Rafael Mirchou a urmărit cu atenție situația pandemică din România. Pentru a-și ajuta colegii de breaslă din țara de origine, specialistul a dezvăluit tratamentul minune cu care a reușit să-și salveze toți pacienții infectați cu COVID-19, de până acum. Astfel, doctorul a mărturisit că în majoritatea cazurilor a folosit antiinflamatoare, antibiotice, Dexametazonă sau chiar inhalații cu Budesonidă, folosite în cazul bolnavilor de astm bronșic.

În ultimul timp, însă, bărbatul a recunoscut că a folosit Ivermectina, un medicament controversat în România: "I-am tratat cu multiple medicații, inclusiv antibiotic, dexametazonă, antiinflamatoare, Tylenol, zinc, la care am mai adăugat al doilea antibiotic, dacă era nevoie. Am folosit inhalații cu Budesonidă. Foarte eficient. Am avut o perioadă când am folosit hidroxiclorochina, a fost de mare succes. Eu prescriu de 20 de ani hidroxiclorochina pentru afecțiuni reumatice, dar l-am folosit și pentru Covid. A fost de mare succes. În ultimul timp folosesc Ivermectina (0,2 mg/kg corp). Nu am avut nicio complicație asociată cu Ivermectina și nici cu hidroxiclorochina. Încerc să transmit mesajul ăsta pentru colegii mei care au cazuri de Covid și pacienții lor așteaptă un tratament." a declarat Dr. Rafael Mirchou, potrivit smartradio.ro.

Ivermectina, un medicament eficient sau nu în tratarea infecției COVID-19?

Cu toate că Ivermectina este un medicament folosit în tratarea animalelor și a fost interzis în spitalele din România, unii medici consideră că această substanță are un rol important împotriva COVID-19. Dr. Ion Alexie, care profesează la o unitate medicală din Las Vegas, a mărturisit că administrarea de Ivermectină pacienților infectați cu noul coronavirus a avut efecte pozitive, căci niciunul dintre cei

tratați nu au ajuns la ATI, iar starea lor de sănătate a evoluat bine:

Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre, pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice. Din septembrie până în ianuarie am tratat foarte puţini pacienţi, pentru că spitalul ne-a blocat Ivermectina, pentru că National Institute of Health nu era de acord s-o folosim. Din 15 ianuarie am 50 pacienţi, majoritatea au plecat, mai am câţiva în spital. I-am pus pe toţi din prima zi pe Ivermectină. Din cei 50 nu a ajuns niciunul la ATI, starea sănătăţii niciunuia nu s-a deteriorat şi îi urmăresc cu atenţie.", a precizat Dr. Ion Alexie, potrivit Playtech.ro.