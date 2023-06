"Trauma prin care a trecut a lăsat niște urme". De ce o țin medicii sedată pe Dana Roba și cum o afectează amintirile tragediei care a băgat-o în spital | EXCLUSIV

In articol:

Starea de sănătate a Danei Roba s-a îmbunătăți în ultimele zile. Sora vedetei a anunțat că aceasta a făcut progrese și urmează să fie externată zilele următoare.

Make-up artistul este conștient, însă medicii au decis să îi administreze în continuare calmante, tocmai ca trauma pe care a suferit-o să nu o afecteze din punct de vedere emoțional și să nu îi pună în pericol starea de sănătate, așa cum a precizat chiar sora vedetei.

Reamintim că Dana Roba a trecut printr-un episod tragic, în urmă cu câteva săptămâni, atunci când soțul acesteia a atacat-o cu ciocanul și a lovit-o în zona capului. Tot bărbatul a fost cel care ar fi lăsat-o să zacă într-o baltă de sânge până a doua zi, atunci când a chemat salvarea. Bărbatul a fost reținut pentru 30 de zile, iar autoritățile timișorene desfășoară o anchetă în acest caz.

Sora Danei Roba, toate detaliile despre starea acesteia de sănătate

Recent, Lidia Roba a oferit o serie de detalii cu privire la starea de sănătate a vedetei.

Sora acesteia a explicat că Dana a făcut progrese după operație, însă cu siguranță vor mai urma niște intervenții chirurgicale, dat fiind că medicii nu au reușit să îi scoată toate așchiile de la nivelul creierului.

Dana Roba este conștientă, vorbește și își amintește tot ce s-a întâmplat în noaptea groazei, însă medicii au decis să îi administreze în continuare calmante, ca lucrurile acestea să nu o afecteze după operație.

"Când s-a întâmplat tragedia, Dana a primit în cap opt ciocane. Acum nu mai are o parte din craniu, în zona din față. Trebuie să i se facă reconstrucție în perioada care urmează, deci vă dați seama cât de riscantă este viața ei acum, ea poate muri în orice clipă. O să fie externată zilele acestea, medicii o să îi reducă și tratamentul.

Dana mai are nevoie de operații, pentru că ea încă mai are achii pe membranele de la creier. Ea acum vorbește, își amintește tot ce s-a întâmplat, dar medicii i-au dat tot timpul calmante să nu o afecteze acest lucru după operație.

Pentru că a încercat să se apere la cap, atunci când îi dădea cu ciocanul în cap, Dana a ținut mereu mâinile la cap, așa că și ele au fost foarte afectate, pentru că le are pe amândouă în ghips până la cot. Nu mai are nici păr în cap, nu mai are nici osul de la nas. E greu", a mărturisit Lidia Roba, pentru Click!

"Trebuie să fie protejată din punct de vedere emoțional"

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu psihologul Keren Rosner despre decizia medicilor de a-i prelungi administrarea calmantelor Danei Roba, tocmai pentru ca emoțiile puternice să nu îi afecteze starea. Aceasta ne-a explicat că totul depinde de cum reacționează pacientul la emoții și mai ales de cum decurge recuperarea acestuia.

"Probabil că starea emoțională este foarte importantă pentru sănătatea ei în acest moment și atunci sigur că intervin, astfel în cât să nu existe retrăiri, să nu intre în același scenariu care ar face-o să fie tulburată din punct de vedere afectiv. Probabil că atunci când a fost lovită cu ciocanul, a fost lovită la cap și cred că are o problemă neurologică în primul rând.

Înseamnă că trebuie să fie protejată din punct de vedere emoțional pentru că există riscul să stârnească complicații, iar trebuie să se poată vindeca cât mai repede. Cred că acesta este motivul, teoretic, neurologii au nevoie să o protejeze, să nu fie tulburată pentru că devine agitată, îi poate crește tensiunea, pulsul și ei au nevoie să o țină într-o anumită stare ca să se poată vindeca", a mărturisit Keren Rosner, pentru WOWbiz.ro.

Cum a schimbat tragedia viața Danei Roba

Oamenii reacționează diferit la tragedii, iar ceea ce s-a întâmplat cu Dana Roba în urmă cu doar câteva săptămâni a fost un șoc pentru toată România. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu psihologul Karen Rosner, pentru a afla ce impact are un astfel de moment în viața unui om și mai ales cum afectează emoțiile puternice porcescul de vindecare.

"Sunt niște consecințe atunci când trăirea emoțională este foarte puternică. Nu este doar tulburarea psihică, este și cea fizică. Sunt și niște activări ale sistemului nervos în totalitate. Sistemul nervos tulbură inclusiv organele interne, iar atunci este nevoie să o țină într-o anumită stare ca să poată să fie vindecată, să nu se agite, să nu facă rău.

Din punct de vedere emoțional, în general, sigur că trebuie vindecate unele lucruri. Trauma prin care a trecut a lăsat niște urme și acele urme trebuie vindecate. Probabil că va face terapie sau se va găsi o soluție, astfel în cât să integreze evenimentul respectiv și să nu mai ajungă să o tulbure amintirea acelui episod.

Amintirea lui trebuie interiorizată într-un mod în care o lasă pe ea să fie funcțională și să fie echilibrată. Sigur că nu o să se poată șterge acea amintire, însă ea poate să fie integrată, astfel în cât amintirea să nu o tulbure așa cum se întâmplă în prezent. Prin terapie, sau prin metodele pe care le vor considera necesare, va ajunge la acea stare și atunci nu o să mai fie nevoie să fie sedată sau să fie protejată pentru că va învăța cum să se protejeze și să nu ajungă să fie invadată de tot felul de emoții", a explicat psihologul Keren Rosner, pentru WOWbiz.ro.

