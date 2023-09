„Trebuie să aibă grijă” Care este starea de sănătate a Marinelei Chelaru? Unul dintre apropiații actriței a dezvăluit ce se întâmplă cu ea, la câteva luni după ce a fost externată din spital

In articol:

Marinela Chelaru, în vârstă de 64 de ani, povestea, în urmă cu câteva luni, că s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. În ultimul timp, actrița nu a mai apărut în lumina reflectoarelor, iar unul dintre colegii ei de scenă a dezvăluit ce se întâmplă cu vedeta.

Adrian Fetecău, unul dintre apropiații Marinelei Chelaru, a povestit că starea de sănătate a actriței este una stabilă, însă problemele nu au dispărut complet. Bărbatul a mărturisit că aceasta preferă să stea mai mult acasă, pentru a se putea îngriji corespunzător. Mai mult, vedeta a renunțat să mai călătorească prin țară pentru a urca pe scenă la spectacolele de teatru, de teama că i se va face rău și că nu ar avea cine să îi ofere primul ajutor.

„Am vorbit cu ea, acum câteva zile, încă era cald afară, a spus că stă mai mult în casă, la aer condiționat, dar e stabilă, din punct de vedere medical. O sun mereu, are o stare de sănătate mai delicată, trebuie să aibă grijă de ea. Noi avem multe spectacole, cu Compania Teatrală Vouă, dar la ea este marea problemă, uriașă, chiar, frica de a ieși din București, de drumurile lungi, teama că i se va face rău și că nu va fi vreun medic prin apropiere. Are această fobie, de peste 10 ani, nu și-a învins teama asta, mai are o fobie și de lift, dar și de altele”, a declarat Adrian Fetecău, din grupul umoristic ”Vouă”, pentru Playtech.ro.

Care este starea de sănătate a Marinelei Chelaru? [Sursa foto: Captură Video]

Marinela Chelaru a fost internată în spital

Marinela Chelaru a trecut, acum câțiva ani, printr-o intervenția chirurgicală la inimă, iar de atunci, vedeta are mare grijă de sănătatea ei.

În urmă cu câteva luni, actrița dezvăluia că s-a confruntat din nou cu probleme de sănătate și că, într-un final, a decis să apeleze la ajutorul medicilor. Aceasta a fost internată în spital pentru o perioadă de timp, mărturisind că lupta cu boala este una foarte grea pentru ea.

„Am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit foarte bine. De două zile mă simt tot mai rău. Nu mă simt bine deloc cu inima, m-a tăiat `pe motor` și acum am probleme mai tot timpul. De câte ori mă simt rău vin la spital să previn ceea ce ar putea fi și mai rău, nu stau să ajung ca problemele să devină majore. Este greu, foarte greu. Sunt nevoită să îmi fac toate investigațiile, nu am ce să fac. M-a luat așa deodată. Aștept să văd ce zic medicii că trebuie să îmi facă și un doppler că e posibil să am niște vase înfundate, asta e, ce să fac”, a declarat Marinela Chelaru, pentru FANATIK.