”Trebuie să fac bani” Deliric are 40 de ani, dar încă nu se vede tată. Când preconizează iubitul Innei că va avea un copil

In articol:

Deliric și Inna formează un cuplu de câțiva ani, împreună fiind două personalități foarte apreciate și urmărite de publicul larg, dar și foarte ocupate.

Cei doi artiști s-au preocupat încă de la o vârstă fragedă să își croiască un drum bun în viață, iar acum trăiesc pe picior mare, cum alții nici nu pot visa.

Citește și: INNA, primul artist român pe scena de la Tomorrowland în fața a 200 000 de oameni

Deliric se vede tată abia după 60 de ani

Nu le lipsește nimic, luxul și opulența fiind cuvintele care le descriu cel mai bine viața, dar chiar și așa, încă mai au multe proiecte cu care speră să dea lovitura.

Citeste si: Cine este Andrei, băiatul de 14 ani care și-a pierdut viața în timp ce familia tăia porcul- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Tocmai de aceea, până acum niciunul nu a vorbit despre nuntă sau copii. Însă, în cadrul podcast-ului susținut de Mihai Bobonete, pus în fața unei provocări, Deliric a ajuns să vorbească și despre dorința de a avea un copil.

Artistul spune că se vede tată, dar nu în viitorul apropiat, căci mai are multe de făcut pe plan profesional, chiar dacă viața i-ar permite să facă nu unul, ci mai mulți copii.

Conform spuselor sale, ar trebui să mai treacă vreo două decenii până să devină părinte și asta pentru că lista priorităților sale actuale este lungă.

Citește și: Inna, anunț îngrijorător de pe patul de spital! Artista a ajuns la perfuzii și nu se simte bine: „Suprasolicitată”

Așa că, cel mai probabil, după pragul vârstei de 60 de ani, speră și crede că în vila pe care o deține va apărea și un copil.

„ Cred că faci mai multe compromisuri decât atunci când erai tânăr. Când ești tânăr, ești inconștient, nu ai nimic de pierdut, faci ce vrei tu. În jur de vârsta de 23-25 de ani, începe să-ți vină mintea la cap, care e responsabilă cu precauția și autoconservarea. Gândești un pic mai strategic, încerci să împaci pe toată lumea, te gândești și la business. M-am preocupat de chestia asta încă de când eram tânăr. Am zis că trebuie să fac bani, să nu stau în garsonieră când am doi copii, să am ditamai vila ca să pot să mă duc la un alt etaj. După aia, intrând în acest joc al maratonului după bani, n-am mai făcut copii și o să fac probabil la un moment dat… Dacă am copil de 5 ani la 68 de ani… La 63 probabil ajung să fac, gata, acela e momentul!”, a declarat Deliric.