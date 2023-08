„Trebuie să fii mai matur” Mihai Rait, mărturisiri sincere despre soția lui! Actorul a spus abia acum ce se întâmplă în căsnicia lor, la 7 ani după nuntă

In articol:

Mihai Rait este unul dintre cei mai apreciați actori, fiind cunoscut pentru rolul lui „Dorel”, dintr-un celebru serial de comedie. Pe lângă cariera înfloritoare de care se bucură, actorul are parte și de o familie extrem de fericită și împlinită. În urmă cu 7 ani, el și aleasa inimii sale, Ana-Maria, deveneau soț și soție, iar după doi ani a venit pe lume și băiețelul lor, Alexandru.

Deși Ana-Maria este cu 14 ani mai tânără decât Mihai Rait, actorul a dezvăluit că diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor. După 7 ani de căsnicie, Mihai a dezvăluit că el și mama copilului său nu s-au certat niciodată. De asemenea, bărbatul a povestit că, deși soția lui avea în jur de 22 de ani atunci când s-au cunoscut, aceasta era foarte matură pentru vârsta ei, lucru care l-a și făcut să se îndrăgostească de ea.

„Nu are nicio legătură vârsta pentru mine. Astea sunt niște preconcepții, nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit. Eu nu cred că trebuie să fii mai matur sau mai puțin matur să faci mai bine sau mai puțin bine lucrurile. Nevastă-mea este foarte matură, a fost matură de când ne-am cunoscut. Avea 23-24 de ani și mi s-a părut foarte matură, de aceea am rămas cu ea. Dacă era o femeie care nu avea nimic în cap, eram la modul: ok, lăsați că poate mai trag un loz. Dar uite că l-am tras pe ăsta câștigător din prima și e foarte bine, ne înțelegem de minune și nu am avut by the way niciun hop până acum și sper să nu am”

, a declarat Mihai Rait pentru Unica.ro

Mihai Rait și soția lui, Ana-Maria [Sursa foto: Facebook]

Cum este Mihai Rait în rolul de tată

Mihai Rait și soția lui, Ana-Maria au împreună un băiețel de 5 ani, pe Alexandru. Fiul lor le umple întotdeauna sufletul de bucurie actorului și partenerei sale de viață, iar Mihai Rait a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că încearcă să fie un părinte amuzant pentru Alexandru.

Totuși, actorul nu uită nici să fie autoritar câteodată, știind să îi impună și limite băiețelului său.

„ A vem un băiat extraordinar, Alexandru, normal e cel mai cel copil. Încerc să fiu cât pot de amuzant și câteodată mă surprind ca fiind și autoritar. Încercăm să fim cei mai buni părinți și să îl creștem cum știm noi mai bine. Nu cred că există neapărat reguli sau tipare după care ne creștem copiii, fiecare cuplu de părinți o face cum știe mai bine și cred că totul vine natural” , a mărturisit Mihai Rait, pentru Revista VIVA!.