”Trebuie să se opereze” Bogdan Mocanu rupe tăcerea despre starea de sănătate a lui Jador! A spus exact ce se întâmplă cu prietenul său

In articol:

Jador se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, cântărețul a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, însă în urmă cu doar 2 zile, manelistul i-a surprins pe toți cu anunțul său legat de retragerea din muzică, din cauza problemelor de sănătate.

Ei bine, însă, au existat diverse speculații privind problemele cu care acesta ar putea să se confrunte, însă până acum, Jador nu a confirmat și nici nu a negat zvonurile apărute în spațiul public. De asemenea, întreaga familie îi este alături manelistului în aceste momente, dar și prietenii tânărului, printre care și Bogdan Mocanu, care a făcut recent noi declarații despre starea artistului.

Citește și: "Sunt foarte rău" Primele semne că Jador voia să își încheie cariera?! Artistul a recunoscut, în urmă cu câteva săptămâni, că nu se simte bine| EXCLUSIV

Tânărul a explicat că prietenul său va trebui să se opereze, precizând însă că, boala cu care se confruntă nu este una terminală, așa cum au crezut românii.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: ”Cromatica este excepțională” Rebecca a impresionat jurații în ediția de astăzi a emisiunii ”Bravo, ai stil”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| "Cea mai sexy înotătoare din lume", apariție de infarct în bikini minusculi. E româncă și are doar 20 de ani- stirileprotv.ro

„Trece prin niște clipe mai grele, să zic așa, multă lume spune că e o strategie de marketing. Strategie de marketing sau nu ar trebui să îi fim alături, să spunem o rugăciune, pentru că cred că nimeni nu își dorește, nu cred că își dorește cineva să stea pe patul de spital și să posteze.(...) E bine, e ok, nu are o boală terminală sau Doamne ferește, adică să se excludă chestia asta. Are o problemă, trebuie să se opereze, dar nu e așa grav cum a interpretat lumea.”, a declarat Bogdan Mocanu, pentru un post TV.

Anunțul făcut de Jador, despre retragerea din muzică

În urmă cu 2 zile, Jador le-a dat o veste tristă fanilor lui, mai precis că se va retrage din muzică, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă în prezent.

Alături de anunțul său, cântărețul a postat și câteva imagini de pe patul de spital, care i-a îngrijorat la maxim pe internauți.

Citește și: VIDEO „Intri în perete” Jador și-a „certat” iubita de față cu toată lumea, după ce s-a urcat la volanul mașinii sale! Imaginile au ajuns pe internet

Citeste si: „Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița.” Daniela Crudu a povestit ce i s-a întâmplat înainte să nască. Bruneta a vorbit pentru prima oară despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: Povestea vieții Danei Roba: Cum a ajuns să se căsătorească cu Daniel Balaciu?- radioimpuls.ro

”Vă anunț cu părere de rău că, cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite... pentru jadorașii mei! Ultima piesă va fi în luna Decembrie… Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis că sănătatea mea e mai importantă! ANUL ĂSTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CĂ DUMNEZEU SĂ MĂ ȚiNĂ ÎN VIAȚĂ ȘI SĂ MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞! În cazul în care nu o să mai fiu... vă dau vouă, fanilor mei, muzică gratis! VĂ iubesc și sper să nu vă supere acest mesaj 😞 aveți grijă de sănătatea voastră!”, este mesajul publicat de Jador pe conturile sale de socializare.