Lola de la Survivor România a fost una dintre cele mai puternice concurente din show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană, drept dovadă și faptul că a ajuns în finala show-ului de supraviețuire. "Am venit să îmi testez limitele, să văd cât pot rezistă în condiții foarte grele, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. Sper să pot duce concursul până la capăt."Sunt în această competiție pentru a-mi demonstra mie și familiei mele că sunt puternică și pentru a-l face pe fratele meu mândru de mine. Accept orice provocare din partea vieții. Vreau să am ce le povești copiilor și nepoților mei", spunea războinică la venirea în competiție, iar evoluția ei de până acum a demontrat că a reușit ce și-a propus.

Lola a lucrat la sala de sport a soției lui Rareș Bogdan! ”Am mai făcut niște antrenamente cu ea”

Dincolo de competiție, Lola este antrenoare de aerobic. Ea lucrează la sala soției lui Rareș Bogdan, lucru dezvăluit, în premieră pentru WOWbiz.ro, chiar de o fosta concurentă de la Survivor România, faimoasa Cristina Șiscanu.

”Am cunoscut-o pe Lola la o sală de sport unde mă mai duceam să mă mai tonific, ea era angajată acolo, eu eram prietenă cu șefa ei și sunt în continuare sunt foarte bună prietenă cu Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan. Ea este cea care deține acel loc superb la care lucrează Lola și ține ore de aerobic. Am mai făcut niște antrenamente cu ea, iar, uneori, îmi făcea poze când eu eram la sală, cam aceasta a fost legătura noastră înainte de Survivor”, a dezvăluit Șișcanu la emisiunea Ștafeta mixtă.

Lola de la Survivor România a dansat în Coreea înainte de a fi antrenor de aerobic

Înainte însă de a fi antrenor, în trecut, Lola de la Survivor România a dansat în Coreea. Surse din preajma razboinicei susțin că totul s-ar fi întâmplat cu mai bine de zece ani în urmă. Mai mult, frumoasa și controversata femeie a fost și un fel de ”bad girl”, după ce a apărut prin presă(n.r. ziarul click) sărutându-se cu o femeie la o petrecere. Probabil, a fost ceva de distracție sau de poze, la un chef, întrucât, se știe, blonda are o relație serioasă cu George, bărbatul care i-a dat și inelul de logodnă imediat ce frumoasa războinică s-a întors din Republica Dominicană. Eu sunt cea mai câștigată. Eu nu mă așteptam să ajung până în acest moment. Țin să le mulțumesc celor de acasă că m-au votat până în acest moment.

Am cunoscut niște oameni extraordinari și am legat niște prietenii pe viață. Eu sunt mândră de mine, că am ajuns până aici, că am fost selectată. Și ca să vedeți că Lola e marea câștigătoare. Am primit premiul cel mare", a declarat Lola dupa ce a pierdut finala în fața Elenei Ionescu și a arătat mândră bijuteria de pe deget oferită de logodnicul său.