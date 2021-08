Trecutul nu i-a dat pace?! Bogdan Mocanu lămurește situația cu Andra Volos: ”Au fost mai multe încercări de-ale ei...”

In articol:

Bogdan Mocanu și Andra Volos s-au cunoscut în casa Puterea Dragostei și au avut o relație de lungă durată. Povestea lor de dragoste a fost una cu scântei, cu multe certuri și împăcări. Deși susținătorii lor din timpul emisiunii se așteptau ca Andra și Bogdan să se împace, iată că n-a fost deloc așa.

Tânărul și Andra au luat-o pe drumuri diferite, iar Bogdan și-a refăcut viața, alături de o brunetă misterioasă.

De curând, Bogdan a sunat-o pe Andra, fără ca aceasta să se aștepte. Câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei i-a adresat cuvinte urâte tinerei, care a postat o parte din conversație pe contul ei de Instagram. Acum, Mocanu aduce noi lămuriri cu privire la situația dintre el și fosta parteneră.

„ E vina mea pentru că m-am concentrat foarte tare pe ce am acum și cumva au fost mai multe încercări de-ale ei de a mă gâdila acolo la nervul acela legat de relația mea și la un moment dat am explodat, dar am explodat într-un moment în care ea nu făcuse nimic, adică nu a fost o reacție la ceva ce a făcut ea atunci. Se umpluse paharul și m-a prins într-un moment în care nu gândeam”, a spus Bogdan Mocanu, la un post de televiziune.

Bogdan Mocanu, despre relația cu Andra Volos

„ Nu imi explic aceste reacții întrucât nu recunosc omul care a devenit (n.r. Andra Volos). A fost o experiența din care am avut multe de învățat (n.r. despre relația cu Andra Volos). Din greșeli învățam și nu as fi fost omul de astăzi dacă nu m-aș fi lovit pe rând cu capul de fiecare încercare a vieții. Și eu și ea știm multe chestii unul despre celelalt pe care publicul nu le știe, însă oricare din noi care ar aduce astfel de detalii in discuție ar decadea mai jos decât “victima”, a spus Bogdan în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

