In articol:

Trei bărbați celebri cu care s-a iubit Andreea Raicu. Vedeta de televiziune a fost inclusiv partenera lui Cristi Chivu, fostul căpitan al Naționalei de Fotbal a României! Iată detalii, dar și cu cine se iubește în prezent Andreea Raicu!

Cu ce bărbați celebri s-a iubit Andreea Raicu

Andreea Raicu este o vedetă de televiziune de la noi din țară, care a debutat în luminile reflectoarelor inițial ca model. În cariera sa a câștigat numeroase și importante concursuri de modelling, iar ulterior a intrat în televiziune. Andreea se bucură de aprecierea și susținerea a mii și sute de oameni, datorită șarmului, empatiei, și eleganței de care a dat dovadă de-a lungul timpului.

Despre viața amoroasă a Andreei Raicu s-a vorbit și se vorbește în continuare, întrucât prezentatoarea TV are magnet la bărbați celebri. Dintre foștii săi iubiți cunoscuți de publicul larg amintim pe: Cristi Chivu, Tudor Chirilă și Horia Tecău.

Trei bărbați celebri cu care s-a iubit Andreea Raicu. A fost partenera lui Cristi Chivu, fostul căpitan al Naționalei de Fotbal a României

Citeste si: Cum arată acum Cornelia Dansatoarea fără genele cu care a făcut istorie în România! Imagini unice- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Mihai Morar și Andreea Raicu sunt gazdele Festivalului Brazilor de Crăciun: ”Nu ne poate fi bine, dacă nu facem bine!”

Prima relație a vedetei care a intrat în atenția presei din România a fost cu fostul căpitan al Naționalei de Fotbal, Cristi Chivu.

La acea vreme, el avea 22 de ani, iar Andreea 25 de ani. Povestea de iubire a durat un an de zile, din 2003, până în vara lui 2004, iar motivul despărțirii a fost distanța. Aceasta era la București, iar fotbalistul la Amsterdam, întrucât juca la Ajax.

Andreea Raicu s-a iubit și cu Tudor Chirilă, solistul trupei Vama. În cei doi ani de relație, cei doi au trecut prin numeroase împăcări și despărțiri, iar în 2008 aveau să își spună „adio” definitiv.

Fostul model a avut o relație în 2012 și cu tenismenul Horia Tecău. Însă, iubirea celor doi nu avea să dureze mai mult de un an, întrucât cei doi erau mult prea diferiți, după cum ei înșiși au declarat la acea vreme.

Citeste si: Cu ce se ocupă în prezent Matei Stratan, bărbatul cu care Mădălina Ghenea are o fetiță! Afacerea care i-a adus sume impresionante în conturi: "E pasiunea mea de mic!"

Cine este iubitul Andreei Raicu în prezent

Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. În vârstă de 45 de ani, șatena a început să își țină viața amoroasă departe de ochii curioșilor. Astfel că, aceasta se iubește de o bucată bună de timp cu un bărbat misterios care o împlinește și o face fericită. Singurele lucruri declarate de Andreea despre actualul ei iubit au fost legate de obiceiul de a nu sta pe telefon când sunt împreună:

„Când stă iubitul cu mine în pat, nu stă cu telefonul. Nu e nevoie să îl cert, nu există așa ceva! Petrecem timpul împreună, nu pe telefon. După două săptămâni în Maldive, două zile nu am vrut să deschid Instagramul, doar WhatsApp. Am momente în când intru în dependența și atunci renunț. Doar Instagramul mă afectează, recunosc! Am oprit și notificările tocmai din cauza asta”, au fost cuvintele fostului model, potrivit playech.ro.