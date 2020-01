Emilia Porumb, o tânără mamă de 28 de ani din comuna Bălăbănești, județul Galați, a murit pe patul de spital după un cumplit accident rutier.

Mama de 28 de ani a lăsat în urmă trei fetițe cu vârste de 11, 9 și 3 ani, după ce a fost lovită de o mașină pe data de 7 ianuarie a acestui an.

Fetițele au sperat până în ultima clipă că mama va supraviețui cumplitului accident și se va întoarce acasă, însă așteptarea este în zadar.

Sfâșiate de durere, fetița cea mare și-a scris durerea printr-un mesaj public pe o rețea de socizalizare.

“DRAGA MAMA ai plecat de langa noi intr-o dimineata, ne-ai lasat acasa cu tata si ai spus ca te intorci…. Au trecut 15 zile dar tu nu te-ai intors. M-am tot rugat la Sfantul Ion, si la toti sfinitii dar nici unul dintre ei nu mi-a ascultat rugaciunile. M-am tot uitat spre poarta si pe drum poate te vad venind acasa…. Azi am aflat, si tare ma doare inima, ca nu o sa mai vii niciodata acasa. Cine ne mai tine in brate si cine ne mai spune noapte buna? Inima ca a ta, mama, nu mai are nimeni… Ai luptat sa ne tii impreuna pe toate trei langa tine si cine stie daca, acum dupa ce tu ai plecat, vom mai putea sta una langa alta?…. Ne-a fost tare greu fara tine in cele 15 zile dar acum, ca nu mai vii acasa, o sa ne fie mult, mult mai greu…… Cine o sa ne ajute? Cine va fi alaturi de noi? La cine sa mai spunem” mama”? Numele tau MAMA ramane scris doar in inimile noaste… si pe o cruce intr-un cimitir. Te-am iubit si te iubim dar dragostea noastra nu a fost de ajuns ca sa te putem avea langa noi”, este mesajul scris de fata cea mare, în vârstă de 11 ani.

Cele trei fetițe rămase în grija tatălui au nevoie de o locuință

După ce au rămas doar în grija tatălui, cele trei fetițe au nevoie de o casă în care să trăiască, pentru că cea în care stau acum nu este a lor. În ajutorul lor a sărit preotul din comuna vasluiană Grivița care face apel la toți oamenii cu suflet mare să ajute familia.

