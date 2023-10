„Trei luni nu mai conduc” Smiley a rămas fără permisul de conducere! Gina Pistol este acum șofer pentru partenerul său de viață: „Cu zâmbetul pe buze”

In articol:

Smiley, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră, a rămas fără permisul de conducere timp de trei luni. Se pare că îndrăgitul cântăreț nu a observat indicatorul pentru limita de viteză, astfel încât va fi pieton în următoarea perioadă. Ei bine, în tot acest timp, Gina Pistol va lua locul șoferului.

Artistul a povestit întreaga pățanie pe rețelele sale de socializare, acolo unde ține întotdeauna legătura cu fanii săi din mediul online. Mai mult decât atât, Smiley nu s-a arătat deranjat de faptul că de acum va sta pe locul din dreapta în mașină.

În urmă cu doar câteva ore, Smiley le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare cum a rămas fără carnet. Totul s-a întâmplat în urmă cu doar două săptămâni, atunci când a depășit viteza în afara localității. Mai mult decât atât, artistul a mărturisit că nu a văzut că acolo exista o restricție, însă recunoaște că a greșit și s-a împăcat deja cu ideea că va fi pieton pentru următoarea perioadă.

Totodată, Smiley a mai adăugat și faptul că toți oamenii din jurul său îl întreabă cum va rezista fără permisul de conducere, însă se pare că pe el nu îl afectează deloc, ci din contră. Soțul Ginei Pistol a mărturisit că, de fapt, chiar nu îi place să conducă, astfel se bucură foarte mult că soția sa îi va lua locul la volan, cât timp el va sta în dreapta.

Ei bine, pe de cealaltă parte, Gina Pistol nu este la fel de încântată, însă a precizat că va conduce cu zâmbetul pe buze, cât timp soțul său va avea carnetul suspendat.

„Smiley: Da, de astăzi, pentru trei luni, nu mai conduc. Stau în dreapta, dar uite cine mă conduce.

Gina Pistol: Eu conduc cu zâmbetul pe buze.

Smiley: Acum două săptămâni, am pierdut carnetul, mi-a fost luat pentru viteză, am depășit viteza în afara localității. Nu am văzut că era o restricție de viteză. Aia e, cine greșește, plătește. Așa că trei luni de aici încolo, merg în dreapta. Toți prietenii m-au întrebat<<Domne, dar ești bine, trei luni carnetul suspendat, ce te faci>>. Eu am fost cel mai bucuros că mie nu prea îmi place să conduc. Gina nu prea.

Gina Pistol: Eu nu!”, au povestit Smiley și Gina Pistol pe rețelele de socializare.

