Tristan Tate spune tot ce i s-a întâmplat în spatele gratiilor! Fratele lui Andrew Tate a fost pregătit să meargă la închisoare: „Nu m-am simțit frustrat”

In articol:

Tristan Tate a ajuns în atenția presei după ce pe numele lui și al fratele său, Andrew Tate, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane. În urma unei ample anchete, cei doi au fost închiși în spatele gratiilor, iar ulterior, la câteva luni distanță, au fost plasați în arest la domiciliu.

Tristan Tate, despre timpul petrecut în spatele gratiilor

Acum, că au scăpat și de această măsură, Tristan Tate a decis să dezvăluie ce s-a întâmplat, de fapt, în toată această perioadă.

Tristan Tate și fratele său au fost anchetați de DIICOT pentru trafic de persoane și alte infracțiuni, după ce mai multe femei au depus declarații împotriva lor. Aceștia au fost arestați pentru o perioadă de câteva luni, iar mai apoi au fost plasați în arest la domiciliu până acum câteva săptămâni. Recent, Tristan a vorbit pentru prima dată despre timpul petrecut în închisoare, dar și despre condițiile din penitenciar. Fratele lui Andrew Tate a ținut să menționeze că nu s-a gândit niciodată că va ajunge la pușcărie, dar, cu toate acestea, a fost pregătit psihic pentru o astfel de experiență.

Citește și: Frații Andrew și Tristan Tate au parte de o nouă lovitură! Ce hotărâre au luat procurorii DIICOT? Decizia este definitivă

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: „Prigojin este viu și caută răzbunare”. Cine i-ar fi luat locul în avion, conform unui analist politic rus- stirileprotv.ro

„Ca un om care trăiește în lux și confort tot timpul, bineînțeles că închisoarea nu este luxoasă sau confortabilă. Știi, de fapt nu am avut probleme cu închisoarea. Nu m-am supărat în închisoare, nu m-am enervat în închisoare. Nu m-am simțit frustrat în închisoare. M-am uitat în jurul meu la paturile metalice reci, cu saltele murdare și foarte incomode, cu insecte și gândaci în jur și nu este un loc plăcut pentru a fi. Dar asta mă face și fericit, pentru că nu cred că infractorii merită confort. Singura nedreptate pentru mine a fost că eram acolo. Dar când am auzit poveștile unora dintre ceilalți bărbați care erau în închisoare cu mine: tipul ăsta a bătut un bătrân cu o lopată, tipul ăsta a furat de la o bătrână, tipul ăsta e un adevărat traficant de persoane, tipul ăsta e un proxenet, tipul ăsta e un traficant de droguri. Am zis: Știi ce? E bine! Mă bucur că pușcăria e nașpa, pentru că nu cred că infractorii merită luxul. Așa că nu aș schimba nimic la pușcărie, în afară de faptul că m-au trimis acolo pentru că nu am vrut să fiu acolo. Chiar şi în drumul meu spre închisoare, îi întrebam pe gardieni cum este închisoarea, cum ar fi dacă trebuie să mă lupt cu cineva care mă atacă? Mi-am verificat aderența pantofilor pentru a mă asigura că pantofii mei au o aderență bună, pentru orice eventualitate, știi, eram pregătit pentru închisoare, pentru că sunt pregătit pentru orice", a

Tristan Tate, despre obiectele confiscate de poliție

declarat Tristan Tate, potrivit Antena 3 CNN.

Anchetatorii au confiscat mai multe bunuri de-ale fraților Tate atunci când a început procesul lor, printre care și un obiect valoros sentimental pentru ei. Tristan a povestit că le-au fost luate mai multe obiecte, însă dintre toate acestea cel mai mult îl interesează să recupereze un ceas care a fost al tatălui lor.

Citeste si: „Și eu eram de gardă. Puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc.” Mama Alexandrei a făcut dezvăluiri despre ultima noapte a fiicei sale- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 31 august 2023, în Pești. Cum va fi influențată fiecare zodie în parte? Astrolog Ioana Ispas: ”Puterea Lunii Pline în Pești amplifică simțurile”- stirilekanald.ro

Citeste si: Matei Dima de la BRoMania și fiica lui Mihai Stoica, cuplul verii din showbiz. Cum au fost surprins cei doi într-un club- radioimpuls.ro

Citește și: O altă femeie face acuzații grave la adresa lui Andrew Tate. Tânăra și-a făcut curaj abia acum să spună adevărul: „Am crezut că o să mor”

„Au luat 11 mașini, şase ceasuri, câteva lingouri de aur, niște bani, niște criptomonede. Știți, au luat ceasul tatălui meu, tatăl meu a murit și avea un ceas(...) ieftin, care costa poate 100 de dolari și care se afla în seiful meu, pentru că era prețios pentru mine, și au primit ordin să ia toate ceasurile din seiful meu și au luat, evident, unele foarte scumpe, dar l-au luat și pe acela. În acest moment al procedurilor, nu știu și nici nu-mi pasă ce primesc înapoi, adică nu poți să iei un(...) și să îl parchezi timp de opt luni fără să pornești vreodată motorul, fără să îl întreții. Dacă o să îmi recuperez aceste mașini, vor fi defecte și vor avea probleme. Știi, dacă aș trăi într-o lume perfectă, aș spune nu le mai spuneţi oamenilor că sunt un infractor, păstraţi mașinile astea nenorocite. ...Nu-mi pasă, știi, așa că nu ştiu dacă o să le recuperez. Sper să le recuperez pentru că le pot vinde și să recuperez niște bani, pentru că am pierdut mulți bani din asta, dar vreau doar ceasul tatălui meu. Asta e tot.", a mai mărturisit Tristan Tate pentru sursa menționată anterior.