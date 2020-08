In articol:

Campbell, în vârstă de 62 de ani, este internat în spital și face un tratament de recuperare, anunță, marți, trupa pe contul de Twitter. Solistul a suferit un atac cerebral. Totodată, grupul din Birmingham își roagă fanii să respecte intimitatea colegului lor Duncan Campbell și spun că imediat după recuperarea solistului, formația se va întoarce pe scenă.

UB40 au vândut peste 70 de milioane de discuri

UB40 este o formație britanică de reggae, care a intrat pe piața muzicii in 1978 in Birmingham . Trupa a plasat mai mult de 50 single-uri în UK Singles Chart, realizând pe plan internațional foarte multe succese. UB40 au vândut peste 70 de milioane de discuri. Primul lor hit nr.1 include prima numărul lor 1 " hrană spirituală "și două US Billboard Hot 100, si 2 numărul 1 cu " Red Red Wine "și" Cn.t help Falling in Love ", în timp ce" I Got You Babe ", de asemenea, au depasit topurile din UK.

Campbell, în vârstă de 62 de ani, a devenit solistul UB40 când Ali, unul dintre fraţii lui, a părăsit grupul în 2008. Anul trecut, un alt membru al trupei a avut probleme de sănătate. Este vorba de saxofonistul Brian Travers, care a fost diagnosticat cu o tumoare la creier, fiind astfel forţat să se retragă din turneul prin care trupa marca a 40-a aniversare.