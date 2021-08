Tristețe în sufletul Vicăi Blochina! Fosta balerină și-a pierdut mai multe prietene de suflet: “M-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit”

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram] 10:35, aug 3, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Vica Blochina este o femeie de afaceri de succes și pare că nu îi lipsește nimic pe plan financiar. Totuși, pe plan relațional lucrurile nu sunt atât de roz pentru blondină.

Invitată într-o emisiune tv, Vica Blochina a dezvăluit întâmplările deloc fericire ale anului trecut. Fosta balerină a specificat că a pierdut mai mulți oameni impotanți din viața ei, din cauza trădării.

Dezamăgirile s-au ținut lanț de vedetă, astfel că prima lovitură a fost dată de cea mai bună prietenă a blondinei care s-a culcat cu fostul ei iubit. Ulterior, partenera de afaceri a înșelat-o la bani, lăsând-o cu cardurile goale. Dar asta nu este tot ce a putut să pățească Vica Blochina. Neînțelegerile dintre ea și fostul iubit au dus-o la secția de poliție, unde a depus o plângere împotriva bărbatului cu care s-a iubit.

“ Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional am fost praf, cu prietene, cu prieteni…. Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu … Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere. Prietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Cu fostul meu am ajuns să fac plângere la poliție. ” a spus Vica Blochina.

Vica Blochina, fericită în ciuda dezamăgirilor[Sursa foto: Instagram]

Partenera de afaceri a înșelat-o

În ceea ce privește afacerile ei, Vica Blochina s-a ridicat după fiecare lovitură. Vedeta a povestit cum a fost înșelată de femeia în care avea cea mai mare încredere. Cu toate astea, blondina îi este recunoscătoare pentru că a trădat-o, astfel și-a putut demonstra că poate face față și singură în acest domeniu.

“ Stau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu mine și cu viața mea. M-a durut foarte mult că am pierdut o prietenă, nu m-am așteptat la o prietenă de-a mea să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu m-am așteptat la partenera mea de afaceri să mă fure și să mă trezesc că nu am niciun ban. Într-un fel, îi mulțumesc pentru că altfel nu aș fi ajuns eu să fiu pe picioarele mele .” a mai adăugat fosta balerină.