Anna Lesko a intrat în joc și și-a pus în valoare toate calitățile pe care le are pentru a cuceri unul dintre concurenții show-ului Ferma. Este vorba despre tânărul și talentatul actor George Piștereanu, care pare că i-a picat în mreje frumoasei basarabence.

George a început să cânte pentru a acoperi sunetele

Cei doi au făcut senzație, seara trecută, cu scena în care George a însoțit-o pe Anna Lesko la WC-ul din curte, iar actorul, ca un gentleman perfect, a cântat tare pentru a acoperi alte ”sunete” care se auzeau din direcția acesteia.

Momentul a fost unul cu adevărat memorabil, iar cei doi au devenit și mai apropiați decât erau înainte. Atât Anna cât și George s-au postat unul pe altul la ”story” pe Instagram, cu mesaje ce lasă loc la interpretări: ”Așa a fost să fie. Și acum Piște Touch” (atingerea lui Piștereanu trad.) sau ”One you go machedon, you never go back” (odată ce ai luat-o pe calea machedonului, nu mai există întoarcere - cu referire la originile actorului) – acestea sunt textele postate de cei doi la fotografiile în care apar foarte apropiați.

Asta n-ar fi neapărat o problemă dacă lui George Piștereanu nu i s-ar fi pus deja în cârcă o posibilă idilă cu modelul internațional Alina Pușcău, care a fost prezentă la startul show-ului. Presa a relatat că cei doi ar fi simțit o atracție reciprocă încă dinaintea show-ului și că eliminarea Alinei l-a făcut pe George să spere că cei doi se vor revedea după ce filmărilor se vor încheia, eventual pentru o cină.

„Se pare că și aici Alina a reușit, în ciuda dificultății în care a fost pusă în prima parte a competiției, să revină în Fermă și să sucească câteva capete.

Între ea și George Piștereanu s-ar fi legat ceva magic, dar nu doar din Fermă, ci și de la filmările dinainte de intrarea acolo”, au dezvăluit surse din echipa show-ului pentru cancan.ro.

Triunghiul amoros format din George, Anna și Alina pare însă ușor dezechilibrat, dacă ne luăm după vârsta ”componenților” acestuia. Piștereanu (30 ani) nu pare deranjat de faptul că ambele femei care i-au trezit interesul sunt mai în vârstă decât el: Anna Lesko are 41 de ani iar Alina Pușcău are 38 de ani.