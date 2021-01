Triunghi amoros la Survivor România! Războinicul Andrei a recunoscut că în afară de Karina s-a mai iubit cu o fată din junglă! A jucat la două capete?!

In articol:

Andrei Ciobanu este singurul concurent de la Survivor care s-a cuplat cu o colegă de echipă, în Republica Dominicană.

Andrei a venit la Alice să filmeze un vlog dar au început să flirteze

El și Karina au format un cuplu și au dormit împreună o jumătate din timpul petrecut în junglă. Ceea ce nu s-a știut pînă acum este că Războinicul se cunoștea și încă foarte bine cu o altă colegă, în persoana lui Alice.

Alice a venit mai târziu în emisiunea Survivor și l-a găsit cuplat pe Andrei cu frumoasa Karina. Cei doi nu au dat semne că ar fi avut vreo relație înainte, ba chiar războinicul a votat-o la eliminare pe Alice, convins de ceilalți Războinici, care făcuseră o anumită strategie pentru a scăpa ei de eliminare.

Andrei și Alice au recunoscut că se cunoșteau de la o altă emisiune

La un an de la acele evenimente,Andrei a filmat un vlog acasă la Alice în care cei doi au recunoscut, mai în glumă mai în serios, că au avut o relație înainte de Survivor România.

Andrei Ciobanu: ”La Ninja Warrior s-a înfiripat ceva...”

Mai mult decât atât, ei au părut să flirteze în continuare interpretând un joc doar de ei înțeles.

”Am ajuns la Alice, care bineînțeles, se dă la mine”,a glumit Andrei, după ce a intrat în apartamentul fostei războinice pentru a urmări împreună cu aceasta un episod din Survivor România 2021 sezonul 2.

”Întotdeauna a fost așa... Andrei, dar spune că de fapt... care a fost povestea noastră până să ajung...”, a răspuns Alice.

”Noi am avut o relație. (...) Revenim cu detalii pentru că trebuie s-o pup pe Alice”,a mai spus Andrei Ciobanu.

Războinicul a dat totuși câteva detalii din trecutul comun pe care cei doi l-au avut înainte de Survivor România.

”Alice a fost și ea la Ninja Warrior. De acolo ne cunoaștem noi... S-a înfiripat...”,a spus Andrei Ciobanu

”Nu ne...”,l-a întrerupt Alice.

”S-a înfiripat ceva între noi, o relație de... cum se zice... prietenie. Acolo ne-am cunoscut. Iar la Survivor mi-am luat hate de la soră-sa pentru că am votat-o. Eu nu voiam s-o votez dar, ce credeți, trădătorii mei au zis că strategie-varză, hai s-o votăm pe Alice. Și uite așa am ieșit unul câte unul afară”, a mai spus Andrei Ciobanu.

Karina nu a bănuit nimic?!

Andrei și Karina au părut cuplul perfect

Andrei a fost acuzat și în timpul competiției din Dominicană că se preface a fi îndrăgostit de Karina pentru a primi mai multă susținere din partea publicului. Cântărețul a negat acest lucru însă la câteva luni de la terminarea show-ului a anunțat că s-a despărțit de colega lui din emisiune, cu toate că cei doi își făcuseră planuri de căsătorie.