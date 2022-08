In articol:

Trucuri simple pentru albirea perdelelor. Curățenia de toamnă este pe cale să înceapă, așa că gospodinele se pregătesc din timp cu toate cele necesare. Iată cum poți spune rapid și simplu „adio!” petelor și murdăriei!

Gospodinele se pregătesc pentru curățenia de toamnă, așa că, dacă vă confruntați cu pete și murdărie dificilă, iată câteva trucuri care redau strălucirea perdelelor. Mai ales că, este știut faptul că perdelele albe au de suferit din pricina prafului din cameră, fumului de țigară sau aburilor cu grăsime din bucătărie.

Trucuri simple pentru albirea perdelelor. Spune „adio!” petelor și murdăriei [Sursa foto: PixaBay]

1. Înmoaie perdelele în apă cu oțet și apă cu bicarbonat

Primul truc are în centru oțetul și/sau bicarbonatul. Oțetul dizolvă acumulările de impurități și ajută la albirea perdelor, iar bicarbonatul, de asemenea, ajută la albirea perdelelor albe și elimină mirosurile neplăcute.

Atenție! Bicarbonatul și oțetul nu trebuie amestecate, deoarece își vor anula reciproc acțiunea de curățare.

Mai întâi introdu perdelele în apă caldă cu un pahar cu oțet alb și lasă-le la înmuiat timp de o oră. După aceea, perdelele se clătesc și se pun într-un amestec de apă călduță și cu o cană de bicarbonat de sodiu. Se lasă la înmuiat tot o oră, după care se clătesc bine.

2. Înmoaie perdelele în apă oxigenată

Un alt truc are în centru apa oxigenată sau peroxidul de hidrogen. Aceasta are capacitatea de a albi perdelele și are rol antibacterian. Astfel, dacă pui la înmuiat perdelele în doi litri de apă oxigenată, timp de trei ore, te vei bucura de perdele mult mai albe și igienizate.

3. Spală perdelele cu detergent și soluție pentru rufe albe

Un alt truc este ca după ce înmoi perdelele fie în apă cu oțet, fie în apă cu bicarbonat ori chiar în apă oxigenată, să le speli cu detergent soluție pentru rufe albe. Așadar, adaugă în mașina de spălat perdelele, însă nu doar pe ele, întrucât sunt ușoare și nu vor fi agitate și spălate la nivel maxim.

Este recomandat să adaugi o greutate suplimentară și să nu uiți de detergent și înălbitor. Înălbitorul poate să fie ori pe bază de clor ori pe bază de oxigen. Dacă optezi pentru cel pe bază de clor, nu adăuga o cantitate prea mare, deoarece riști să îți îngălbenești mai rău perdelele.

4. Înmoaie perdelele în apă cu sare

Un alt truc care îți poate salva perdelele de nuanțele gălbui sau cenușii, este să lași perdelele peste noapte la înmuiat într-o soluție formată din trei litri de apă rece și o ceașcă cu sare. În ziua următoare poți spăla perdelele cu un detergent delicat și două-trei linguri cu bicarbonat, iar rezultatele vor fi impresionante.

5. Usucă perdelele la soare

Profită de soare și de vremea caldă și usucă perdelele în mod natural, cu ajutorul razelor soarelui. Astfel, vei avea perdele mult mai albe și cu aspect de „de abia cumpărate”. Motivul constă în faptul că razele ultraviolete vor accentua efectul înălbitorilor optici din produsele folosite pentru spălarea perdelelor și le vor face să pară mult mai albe, scrie eva.ro.

