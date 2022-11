Trupa cu artiști din țări străine, dar care cântă în România! Banto Dos Santos, brazilianul care a cucerit tiktok-ul, spune povestea proiectului său: "O formație multiculturală" | EXCLUSIV

In articol:

TikTok-ul este aplicația momentului, iar pe zi ce trece apar oameni talentați, care fac furori în mediul online. Unul dintre ei este Banto Dos Santos, un brazilian pasionat de muzică, ce și-a făcut o familie frumoasă, chiar aici, în România.

Banto Dos Santos și-a format o trupă inedită

Banto Dos Santos este un bărbat originar din Brazilia. Acesta se supranumește "The Showman", datorită faptului că este artist și iubește să cânte. Este stabilit în România de câțiva ani și are o familie minunată, o soție și trei copii. Banto Dos Santos a uimit pe toată lumea când a apărut pe internet îmbrăcat în straie populare, cântând folclor tradițional românesc, el fiind de origine braziliană. Cântărețul are 54 de mii de urmăritori pe TikTok și aproape zilnic face content. Acesta a devenit celebru datorită poveștii și pasiunii lui pentru tot ce înseamnă România.

Banto Dos Santos, africanul care a cucerit TikTok-ul, a venit cu un element nou în țara noastră și și-a făcut o trupă cu membri din mai multe țări. În exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, a făcut auzită povestea acestui proiect inedit.

A povestit cum s-au cunoscut, cine și de unde este fiecare membru și cum se simt atunci când interpretează melodii în limba noastră.

"Banto Dos Santos &TheBand s-a format treptat, adăugând câte un instrumentist. Ne cunoaștem de pe la evenimente, ei au venit spre noi pentru colaborare. În trupa avem pe mine, Banto Dos Santos, voce, care este de origine Brazilian, dar locuiește 14 ani în România. Oscar, de origine ungur la chitară, percuție Samuel, care este din Venezuela și a venit în țară în momentul când a izbucnit criza în Venezuela în 2018. La a doua chitară îl avem pe Sidney, care este din insulele Capului Verde și este nou în țară. Ideea bandului este de a reinterpreta într-un mod total unic piese latino, caracteristice din cultura muzicii latino, braziliene, dar și piese populare românești, muzica ușoară veche românească, manele și muzică balcanică. Eu am scos deja propriile lui piese pe care le găsiți pe platformele muzicale ca și Gringa, Abraco, Iubirea Mea dintotdeauna (cu maestrul Vali Vijelie), dar mai ales ultima piesă mesaj Respect. Eu interpretez cu mare drag piesele în limba română, care îmi este foarte dragă sufletului, dar explodează în energie atunci când interpretez piese braziliene și latino. Banto Dos Santos &TheBand este o formație multiculturală, fiecare component fiind dintr-o țară diferită.", a mărturisit Banto Dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a ajuns Banto Dos Santos în România?

Într-un interviu cu Wowbiz.ro, brazilianul ne-a spus povestea lui, cum ajuns în România, cum s-a cunoscut cu partenera lui de viață și ce iubește cel mai mult la țara noastră. De asemenea, muzica fiind pasiunea lui cea mai mare, Banto Dos Santos ne-a spus și ce artiști îndrăgește alături de care și-ar dori, într-o zi, să cânte pe aceeași scenă.

"Eu, Banto Dos Santos, am ajuns în România în 2009 și am venit împreuă cu soția mea Andreea, pe care am cunoscut-o în Brazilia, în timp ce .ea era acolo în vacanță. Iubesc cel mai mult în România oamenii, locurile pitorești, faptul că este o țară liniștită și muzica tradițională romanească. Nu pot să spun că am un artist preferat, dar îi apreciez în mod deosebit pe Aurel Tamaș, Vali Vijelie, Tudor Gheorghe și Ștefan Bănică.", a declarat Banto Dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

