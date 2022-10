Trupa Depeche Mode revine în România în 2023! Vezi cât costă un bilet la concertul de pe Arena Națională

In articol:

Trupa Depeche Mode revine în România în 2023! Vezi cât costă un bilet la concert programat să aibă loc pe Arena Națională din București.

Trupa Depeche Mode revine în România în 2023!

Trupa Depeche Mode revine în România, în vara anului viitor. Mai exact pe 26 iulie 2023 la Arena Națională din București.

Concertul trupei Depeche Mode la București face parte din turneul mondial “Memento Mori”, acesta fiind și numele celui mai nou album al trupei, care va fi lansat în primăvară.

Dave Gahan și Martin Gore, membrii trupei Depeche Mode, au dezvăluit într-o conferință de presă că turneul Memento Mori va debuta în luna martie 2023, în America de Nord, urmând ca turul european să înceapă în luna mai.

Concertul Depeche Mode de la București va fi compus din piesele deja consacrate ale trupei, dar va conține și melodii de pe noul album Memento Mori.

Citeste si: Irina Baianț, artista care a cântat la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. Ce nu a avut voie să poarte și care au fost regulile înainte să se întâlnească cu liderul de la Kremlin: "Şi-au trecut mâinile prin părul meu înainte sa urc pe scenă"

Primul turneu al trupei Depeche Mode, în absența lui Andy Fletcher

De la turneul mondial din primăvara lui 2023 va lipsi Andrew Fletcher, fondatorul trupei Depeche Mode, care a decedat în luna mai a acestui an.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

”Am început lucrul pentru acest proiect la debutul pandemiei, iar temele materialului sunt direct inspirate din acea perioada. După pierderea lui Fletch, am decis să continuăm, fiind convinși că el asta și-ar fi dorit, iar acest lucru nu a făcut decât să confere proiectului o semnificație aparte ”, a declarat Martin Gore în cadrul conferinței de presă.

“Lui Fletch i-ar fi plăcut la nebunie acest album. Suntem nerăbdători să împărtășim acest material cu voi și de abia așteptăm să vi-l prezentăm live în concertele de anul viitor”, a spus și Dave Gahan, solistul trupei.

Citeste si: Andy Fletcher de la Depeche Mode a murit! Fondatorul trupei britanice avea 60 de ani

Trupa Depeche Mode revine în România în 2023! [Sursa foto: Profimedia]

Cât costă un bilet la concertul trupei Depeche Mode

Memento Mori este al 19-lea turneu mondial al trupei Depeche Mode, iar printre țările norocoase care fac parte din tur, se află și România.

Biletele la concertul Depeche Mode din România, care va avea loc pe 26 iulie 2023, s-au pus în vânzare pe site-urile de specialitate. Prețul unui bilet pornește de la 255 de lei și poate ajunge la 1285,25 lei.

Standing A- 655 lei, pe teren, fără loc, în fața scenei

Standing B- 375 lei, pe teren, fără loc, în spatele Standing A

Categoria 1- 655 lei

Categoria 2- 505 lei

Categoria 3- 405 lei

Categoria 4- 305 lei

Categoria 5- 255 lei

Hot Seat- 1155 lei

Platinum- 1285,25 lei

Citeste si: Incredibil, scena de la Cerbul de aur a costat un milion de euro!!! Pe ea a cantat si Depeche Mode in Bulgaria!

Trupa Depeche Mode revine în România în 2023! [Sursa foto: Profimedia]

Dave Gahan, una dintre cele mai bune voci masculine din lume

David Gahan, pe numele său de scenă Dave Gahan, s-a născut la data de 9 mai 1962, în Marea Britanie. Acesta este solistul trupei Depeche Mode, de la începuturi, din 1980, și până în prezent.

În prezent, cântărețul în vârstă de 60 de ani este una dintre cele mai bune voci masculine. Dave Gahan a fost căsătorit de trei ori și are trei copii.

Pe lângă proiectul Depeche Mode, Dave Gahan se mai ocupă și de un proiect solo, împreună cu corul anglo-american Soulsavers, care are influențe rock, gospel, soul și country.

Dave Gahan și Soulsavers au înregistrat împreună patru albume, care s-au bucurat de un succes răsunător: Imposter, Angels & Ghosts, The Light the Dead See și Broken.

Surse: g4media.ro, mediafax.ro, famoussingers.org