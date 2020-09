Trupul unui român mort în condiții suspecte, incinerat de autoritățile străine [Sursa foto: Facebook]

Un român a fost găsit mort în Anglia, iar autoritățile străine au acționat și i-au incinerat cadavrul. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost incinerat de către autoritățile din Londra fără să anunțe autoritățile române. Se pare că bărbatul lucra fără acte în Marea Britanie, iar acesta murise în condiții suspecte. Autoritățile engleze au întârziat două luni să anunțe ambasada României de cazul acestui bărbat.

Ce mesaje a primit soţia românului decedat

Bărbatul era căsătorit, iar soția acestuia era plecată, la rândul ei în Spania. Românca nu-și poate îngropa soțul și cere acum daune colosale pentru că autoritățile din UK au incinerat corpul bărbatului. Soția bărbatului de 60 de ani, care a decedat într-un mod misterios, a primit un mesaj de la autorităţile din Marea Britanie.

„Acest e-mail vă informează despre decesul unuia dintre compatrioţii dvs, domnul Pavel Constantin (…) El a fost găsit decedat la o adresă din Greenwich, sud-estul Londrei. A fost efectuată o autopsie, dar încă nu avem o cauză de deces, aşteptăm histologia şi toxicologia. A dat o adresă din Rainham, Essex, dar el nu locuieşte acolo şi nu avem o adresă confirmată şi nici o rudă apropiată. Orice ajutor pe care ni-l puteţi oferi va fi primit cu recunoştină. El avea permis de conducere, însă acesta a fost emis în 2012 şi era o adresă veche. Am localizat o altă serie de adrese vechi, dar nu am putut găsi o adresă curentă. De asemenea, colegii săi nu ştiau unde locuieşte. Ofiţerul legist va fi în contact cu dvs. pentru a discuta cauza morţii, deoarece nu ştiu detaliile. Nu ştiu dacă a fost înmormântat încă, am transmis e-mailul dvs. către Greenwich Council, care va fi în contact cu dvs. şi va putea să vă sfătuiască în continuare”, a fost unul dintre primele mesaje primite de soţia românului decedat la Londra, potrivit Adevărul.

Totodată, românca a primit un alt mesaj cu detalii referitoare la circumstanţele în care a murit bărbatul:

„Domnul Constantin Pavel s-a prăbuşit în faţa unei case din Thamesmead, Londra, unde muncea ca şi constructor sau muncitor. A fost chemată o ambulanţă la faţa locului, dar din păcate acesta nu a mai putut fi salvat. Drept urmare, a fost chemată poliţia şi a fost informat Procurorul Civil. Trupul persoanei decedate a fost preluat de către o firmă de pompe funebre. Poliţia nu a reuşit să identifice nicio rudă. Adresa (din Romford, Essex) unde se credea că locuieşte persoana decedată a fost verificată, dar nu era o adresă corectă, iar poliţia nu a putut să identifice alte adrese”, o anunţau britanicii pe soţia românului decedat.

Britanicii au incinerat trupul neînsuflețit al bărbatului

Centrul de suport al Ministerului român al Afacerilor Externe nu a primit vestea cu privire la moartea cetăţeanului român, pentru că autoritățile din Anglia ar fi trimis-o la o adresă greșită.

„Secţia consular a contactat (Coroner Oficer, specialistul de medicină legală – n.r), care a informat că în data de 06.07.2020 a trimis o notificare de decesla adresa de e-mail: [email protected] Această adresă de email este de la Cenrtrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS), care se află la Bucureşti. Această adresă nu este adresa corectă pentru a trimite o notificare de deces. Oricum, noi am verificat cu CCSCRS şi ei ne-au informat că nu au primit niciu e-mail de la Coroner Officer”, scrie în mesajul primit de femeie. Britanicii au urmat procedurile şi l-au incinerat pe român.

„Deoarece, nici în acest stadiu, nu a putut fi identificată nicio rudă a defunctului, Biroul Procurorului Civil a solicitat Consiliului din Greenwich să se ocupe de aranjamentele funerare, aceasta fiind o practică standard în cazurile în care nu au putut fi identificate rude apropiate”, potrivit altui mesaj pe care femeia bărbatului decedat l-a primit de la autoritățile străine.