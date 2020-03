Românii trec prin clipe dificile, în lupta cu pandemia de coronavirus. Ne protejăm cât de bine putem, cei mai mulți dintre noi înțelegând că statul acasă este cea mai eficientă măsură prin care virusul nu ne poate atinge.

Și tocmai pentru că zilele acestea #stamacasa și încercăm să lucrăm de la domiciliu (#workfromhome), WOWbiz.ro are pentru tine o provocare: “Tu ce faci când stai acasă?”. Și nu, nu vrem să ne povestești, vrem să ne arăți. Prin urmare filmează-le sau fotografiază-te acasă, alături de copilul tău, de nevastă, de părinți sau de animalul de companie. Arată-le și altor români “Tu ce faci când stai acasă?”, pentru a le fi sursă de inspirație.

Ajută-ne să nu ne plictisim când. Arată-ne cum faci tu să treci cu zâmbetul pe buze peste această perioadă. Românii au fost mereu un popor căruia nu i-a lipsit umorul niciodată și care a știut să treacă zâmbind peste orice moment dificil.

Haideți să zâmbim și de data aceasta, împreună!

Tot ce ai de făcut este să ne trimiți imagini (foto sau video) pe adresa de email: [email protected] .

ATENȚIE! În email atașaza imaginile și urmatorul text:

“Sunt de acord ca imaginile atasate să fie publicate pe site-ul WOWbiz.ro, pe pagina de Facebook WOWbiz.ro și pe pagina de Instagram WOWbiz.ro. Mentionez ca sunt proprietarul acestor imagini si toate persoanele care apar in imagini au fost instiintate si sunt de acord cu publicarea lor. De asemenea, imi exprim consimtamantul ca datele personale (nume, voce, imagine) ale minorului/minorilor al/ai caror reprezentant legal sunt, sa fie prelucrate in cadrul campaniei "Tu ce faci cand stai acasa ?" Prin transmiterea materialului atasat declar ca am citit si ca am inteles continutul Declaratiei de participant afisata pe http://www.wowbiz.ro ​in sectiunea Campaniei si ca imi asum in integralitate continutul acesteia.”

Nu uita sa treci si numărul de telefon la care poti fi contactat!

Declaratie de participant:

Astăzi o să spargem noi gheața, și o să vă lăsăm să vă distrați cu imagini de senzație. Video-ul ne-a fost trimis de Simona din Ploiești. Așa o distrează tăticul ei pe Alexandra:

