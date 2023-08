”Tu mă auzi? Ești viu?” Cristi se zbate între viață și moarte, după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit! Logodnica lui plânge neîncetat după ce l-a văzut pe patul de spital: „Mă rugam să-i văd ochii deschiși”

In articol:

Familia unui tânăr motociclist originar din Chișinău, Cristi pe numele său, este îngenuncheată de durere! În urmă cu mai bine de o lună, bărbatul a fost implicat într-un grav accident de circulație, atunci când se afla pe motocicleta personală, după ce un alt șofer i-a tăiat calea și a intrat în plin în el, după ce a plecat de la semafor.

Încă de pe data de 9 iulie, Cristi se zbate între viață și moarte și doar o minune l-ar face pe acesta să-și revină. Mama tânărului se roagă neîncetat ca fiul ei să se facă bine și, cu ultimele puteri, femeia a făcut o serie de declarații sfâșietoare.

Mama lui Cristi nu-l mai poate vedea în starea în care se află și îi este greu să-l privească pe patul de spital, mai ales când merge în vizită la unitatea spitalicească.

„Când merg câteodată la el, parcă e om mort, mă sperii atât de tare, îl bat pe față: „Cristi, tu mă auzi? Ești viu?” Dacă îl las aici, el moare, aici nu mai are șanse. Medicii știu asta, dar nu vor să ne spună, nu știu de ce”, a povestit mama băiatului, potrivit shok.md.

Logodnica lui Cristi, Cătălina, declarații sfâșietoare despre situația partenerului de viață

Cătălina, logodnica lui Cristi, spune că partenerul ei trebuie să ajungă în Germania, acolo unde ar fi posibilă intervenția chirurgicală pe care trebuie să o sufere motociclistul pentru a se face bine.

Cu ultimele puteri, Cătălina a mai povestit că trebuia să se căsătorească cu Cristi și a mai făcut o serie de declarații cutremurătoare despre momentul când a aflat că viitorul ei soț a fost implicat într-un accident rutier.

„Aveam planuri foarte mari, care, din păcate, s-au spulberat toate. De parcă e viața înainte și după. Stăteam împreună acasă, de trei ani și un pic. Noi trebuia să ne vedem. Eu am plecat cu mama la cumnata mea și la orele 18:00 trebuia să ne întâlnim în drum spre casă, să mergem împreună. La ora 17:49 m-a întrebat printr-un mesaj unde sunt. I-am răspuns că întârzii cu 15 minute, apoi m-a apelat mama soacră și mi-a spus ce s-a întâmplat. Au fost 2 minute în care nu am înțeles că s-a putut întâmpla așa ceva, pentru că era un motociclist foarte bun. Știu cum conduce, tot timpul eram împreună, știu cât era de grijuliu, atent, chiar dacă erau situații mai neplăcute în trafic, le evita. Apoi mi-am dat seama că nu contează cât ești tu de drept în trafic, cineva poate să dea peste tine. Mi s-a dus lumea de sub picioare. În drum spre spital mă rugam să-i văd ochii deschiși”, a spus Cătălina.

