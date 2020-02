“Tu n-ai suflet”, este piesa momentului în online-ul românesc !!!

“Tu n-ai suflet!” este răspunsul artistului la toate întrebările din trecut rămase în aer dar mai ales la acel “De ce?” dureros ce defineşte tot tabloul de pe “Îmi pasă”, melodia lansată de artist în urmă cu un an.

Se pare că “Tu n-ai suflet” este piesa momentului în online pentru că extrem de multe persoane o adaugă pe profilele personale pe toate platformele, versurile melodiei devenind totodată postări în sine. Pentru o anumită categorie de ascultători şi anume, acel public matur, de peste 18 ani, trecuţi prin relaţii mai mult sau mai puţin nefericite, “Tu n-ai suflet” este, de departe, cea mai ascultată melodie în acest moment. Ia acest lucru îl confirmă şi statistica celor de la YouTube în al căror clasament al celor mai ascultate piese în general, “Tu n-ai suflet” a intrat deja în Top 10 la numai 3 zile de la lansare. Şi sunt şanse foarte mari să crească desi nu are nici o legătură cu denumirea în sine a playlistului, “Trending”.

a spus Pepe referindu-se la faptul că piesa este în TOP 10 Videoclipuri pe YouTube şi a concluzionat sec:Aşa cum ne-a obişnuit deja, Pepe reuşeşte să îşi asume personal o stare şi un cumul de sentimente Şi poate că de aceea putem vorbi că a găsit o reţetă, poate că de aceea este atât de apreciat când lansează astfel de piese şi cu siguranţa de aceea este considerat un artist matur care atunci când vorbeşte despre lucruri profunde este şi credibil în această ipostază.

“Tu n-ai suflet!” este exact acea piesă cu mesaj, acea piesă care am ştiut că este făcută pentru mine şi exact aceasta i-am zis lui George (Hora) când mi-a aratat-o prima oară. Nu am avut nevoie decât de o singură audiţie a schiţei (linie melodică cu pian şi versuri) şi am ştiut că este scrisă pentru mine. Gândiţi-vă că am tras vocile cu George având ghid doar un pian. El a construit ulterior tot şi sunt convins că aşa ar trebui să decurgă lucrurile în mod normal. Pentru că dacă totul pleacă de la mesaj şi interpretare absolut orice altceva devine detaliu. Iar George a excelat şi la detalii făcând din “Tu n-ai suflet!” acea piesă pe care nu prea ai cum să o încadrezi într-un gen anume ceea ce nu poate decât să mă bucure.” - a spus Pepe referindu-se la partea muzicală a lucrurilor în ceea ce priveşte “Tu n-ai suflet!”

Oricât de ciudat ar părea fiindcă amândoi sunt în această industrie muzicală de foarte mult timp este prima colaborare a lui Pepe cu George Hora dar se pare că lucrurile nu se vor opri aici fiindcă este clar că există o chimie. Cei doi au colaborat deja într-o echipa lărgită pentru un alt single dar aceasta este o cu totul altă poveste. Pe partea video a lucrurilor, pentru “Tu n-ai suflet” Pepe a ales să meargă alături de Dan Petcan, acelaşi regizor care este vinovat şi de “Îmi pasă”. Dan a dus ceea ce au făcut băieţii în studio la un alt nivel transformând totul într-un tablou complet care, ca şi exerciţiu de imaginaţie, poate funcţiona de sine stătător, mut, fără să aibe nevoie de nimic, nici măcar de sunet. “Nu că ar fi fost lucruri de spus şi înainte de “Îmi pasă” sau de “Tu n-ai suflet!” dar pe Dan dacă îl laşi în pace şi mai ales dacă simte piesa din prima, cum mi s-a întâmplat şi mie în studio, devine ireproşabil. Iar acest lucru, eu zic că este mult mai important decât orice caracterizare care i s-ar putea face. Recunosc, pe partea video am mers la sigur sunând-l şi trimiţându-i piesa lui Dan din prima şi doar lui. Şi deşi ştiam ce şi cum s-a filmat, la prima vizionare mi s-a ridicat părul pe mână.” a adăugat Pepe.