„Tu te uiți la mine? Păi tu crezi că aș fi stat cu tine în casă?” Adriana Bahmuțeanu, discuții serioase cu soacra ei! Motivul pentru care nu vrea să se mute în America / EXCLUSIV

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu doar câteva zile, în mare secret, într-o biserică din Ucraina. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât toți credeau că au amânat nunta, după ce chiar vedeta a declarat că încă nu au o dată exactă pentru marele eveniment.

De fapt, cei doi au vrut să țină totul ascuns, pentru a se putea bucura în liniște alături de familie și apropiați.

Invitați în emisiunea Online Story, prezentată de Cornelia Ionescu, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au spus lucrurilor pe nume, iar ea a ținut să transmită un mesaj clar pentru cei care nu vor să-i vadă împreună.

Adriana Bahmuțeanu, extrem de directă cu soacra ei

Extrem de sinceră, așa cum o știe toată lumea, vedeta TV a vrut să se știe clar că nu suportă ca alții să intervină în relația ei, nici măcar familia, și nu s-a ferit să spună și ce crede despre mama lui George, soacra ei, care nu a fost de acord ca băiatul său să se mute în România, la început.

Adriana Bahmuțeanu nu a ezitat să își spună părerea în fața soacrei, ba chiar i-a recunoscut că i-ar fi greu să locuiască cu ea.

„Discuțiile și deciziile pe care le luăm, le luăm doar noi doi. Au fost momente de-a lungul timpului când diverse persoane din familia noastră sau din cunoscuții noștri și-au dorit să intre între noi și să ne dea sfaturile cele mai competente. În momentele alea am pus stop și le-am zis în față! Stop! Eu cu el decidem, nu voi, voi vedeți-vă de viața voastră. Uite așa! Nu ai voie să-mi spui ce să fac și ce să nu fac. E greșeala mea dacă o fi vreo greșeală și capul nostru de pereți, nu vă băgați. Au fost și discuții dacă să vină George în România sau sau nu. I-am spus foarte clar: <Băi, George, uite care e treaba. Eu nu pot să vin cu tine în America, eu aici am job și aici am copiii>.

Mai greu, de exemplu, și spun lucrul ăsta fără niciun fel de resentiment, a fost pentru mama lui, pentru soacra mea, să înțeleagă lucrurile astea, pentru că a fost un șoc să-i plece băiatul într-un timp atât de scurt și să se mute în România. Eu înțeleg, e o femeie în vârstă și a rămas singură. Am fost alături de ea cât am putut de mult, am stat pe video, i-am explicat, i-am spus diverse lucruri, i-am spus inclusiv faptul... Zic: <Tu te uiți la mine? Păi tu crezi că aș fi stat cu tine în casă? Păi ne scoteam ochii>. De ce? Pentru că fiecare femeie dorește să fie șefă în propria bucătărie, să aibă teritoriul ei.

I-am și explicat lucrurile astea și le-a înțeles coana Vichi și îi mulțumesc. E o femeie deschisă la minte, care a înțeles că până la urmă e mai bine așa decât să fi ajuns eu în America să ne fi scos ochii într-o bucătărie. E clar că ne scoteam ochii, îți dai seama, da? E clar că nu ne-am fi înțeles. George ar fi trebuit să fie la mijloc și să împace capra cu varza. Eu sunt mult prea independentă și m-am învățat de mult timp să fiu propriul meu stăpân și nu mai dau înapoi”, i-a declarat Adriana Bahmuțeanu Corneliei Ionescu, în emisiunea Online Story.