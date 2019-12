Tudor Gheorghe a povestit un episod neașteptat din viața lui. Artistul a explicat cu lux de amănunte că a vrut să vadă cum se simte un om care se droghează.

Tudor Gheorghe a rugat doi medici să-i injecteze heroină pentru un motiv halucinant: „I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam”

Artistul a explicat că a făcut asta pentru a-și da seama ce simt personajele din filme care se droghează.

„Eu sunt actor la bază și m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, și mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, și m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat și m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama și m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete și o poftă de dulciuri…”, a mărturisit Tudor Gheorghe.

Experiența drogurilor l-a traumatizat și nu a mai fost curios să încerce și a doua oară.

„A doua zi mă durea aerul din jurul capului. Mi-au spus că trebuie să îmi mai facă o doză mai mică dacă vreau să îmi revin. Am zis că nu. Mi-e groază și când mă gândesc. Le-am spus să nu mai conteze pentru mine când e vorba de droguri. Mă uit la cei care consumă azi și nu îmi dau seama cum se poate”, a recunoscut muzicianul.