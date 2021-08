Tudor Gheorghe, mărturisiri inedite despre perioada în care a fost interzis în comunism: "Un binevoitor a înregistrat și a dus caseta la Tovarășă"

In articol:

Tudor Gheorghe a făcut dezvăluiri incendiare din perioada regimului dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu și a povestit cum a fost nevoit să renunțe la scenă timp de trei ani, din cauza că Elena Ceaușescu i-a interzis spectacolele.

Citeste si: Tudor Gheorghe, declarații emoționante despre moartea soției

Tudor Gheorghe, despre situațiile cu care s-a confruntat în comunism

Celebrul compozitor a mărturisit că nu a trăit vremuri ușoare în comunism, ci dimpotrivă, familia acestuia s-a confruntat cu numeroase situații dificile.

Muzicianul a povestit, în exclusivitate pentru Gsp.ro, că tatăl lui chiar a fost închis în perioada în care Ceaușescu era la putere și a fost nevoit să mintă în privința acestuia atunci când a intrat la facultate, pentru a nu întâmpina probleme: "Când am intrat în facultate, în 1962, tata era închis. La Teatru am intrat cu un dosar pe care am scris că nu am tată. Un avocat a învățat-o pe mama să divorțeze. Formal, au divorțat. Eu am scris că tata a dispărut, că ne-a lăsat pe mine, pe mama și pe două surori și nu știm unde e.", a declarat Tudor Gheorghe, pentru sursa citată.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Tudor Gheorghe[Sursa foto: Facebook]

Tudor Gheorghe a fost interzis timp de trei ani

Maestrul a fost obligat să nu urce pe scenă timp de trei ani, din cauza repertoriului ales la acea vreme.

Tudor Gheorghe spune că pe atunci a fost criticat dur de Elena Ceaușescu pentru că a cântat o melodie ale cărei versuri i s-au părut deplasate "Tovarășei", alături de o poemă care făcea aluzie la incapacitatea femeii de a rezolva și alte lucruri în afară de treburile casnice: "Interzis definitiv din '86. N-am avut voie să apar pe scenă trei ani de zile, până la Revoluție. Mi-au spus de ce... A venit un tovarăș de la Comitetul Central, la teatru, a făcut o ședință cu membrii de partid, eu nu eram niciodată... Cum să fiu cu tata în pușcărie? Am făcut la Polivalentă un spectacol cu Ansamblul C.C. UTC. M-a pus dracu' și-am spus o poezie a lui Dinescu, "Avalanșa". Apoi am cântat un colind. Pfaaa! În '86 colind, nu era bine!

Citeste si: Doliu în lumea teatrului românesc! Soția lui Tudor Gheorghe a murit: „Un talent ieșit din comun...”

Și am mai spus o poemă a lui Sorescu, "Femeia". "Ce știe femeia? Ea să ţină de coada cârpătorului, să stea ciucită la vatră, să şteargă sticla de lampă și să lase politica. Și-am și cântat aia: "Fir-ați ale dracu' oltence/ Iarna grea, muierea rea/ Vacilor n-am ce le da/ Să dau țâța dupe mână/ Ca iarba prin coasă". Frumusețea de pe lume, din punctul de vedere al cântecului popular. Al liricii populare. Dar un binevoitor a înregistrat și a dus caseta la Tovarășă, la Cabinetul 2. Și asta zis: "Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!". El o fi zis: "Lasă-l, fă, că el cântă cu «Acolo este țara mea»". "Fir-ar ăsta al dracu', să nu-l mai văd!". Și nu m-au mai văzut...", a încheiat Tudor Gheorghe, pentru aceeași sursă.