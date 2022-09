Tudor Sișu a vorbit pentru prima dată despre relația cu Bia Khalifa, după ce s-a zvonit că sunt împreună. Cum stau, de fapt, lucrurile între cei doi: „Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani”

In articol:

Bia Khalifa a vorbit în nenumărate rânduri despre relația pe care ar fi avut-o cu celebrul rapper, Tudor Sișu, însă artistul nu a făcut nicio declarație pe baza acestui subiect în trecut, ci abia recent a vorbit pentru prima dată despre legătura dintre el și tânără.

Ei bine, în timp ce Bia Khalifa se mândrea că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Tudor Sișu, acesta spune că tânăra nu îi este nimic mai mult

decât o simplă prietenă, iar toate aceste povești sunt inventate chiar de către blondină pentru a atrage atenția.

Tudor Sișu și Bia Khalifa

„N-am treabă cu ea”

Tudor Sișu a rupt tăcerea despre relația cu Bia Khalifa și a vorbit pentru prima dată despre acest subiect, explicând concret ce legătură există între el și tânără.

Rapper-ul susține că Bia este doar o bună prietenă și o cunoaște destul de bine, având în vedere că tânăra merge mai mereu la studioul unde își petrece cel mai mult timp Tudor.

De asemenea, Sișu a mai spus că diferența de vârstă este mult prea mare pentru a exista o relație amoroasă între ei.

„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu′ și face ea de nebună așa. Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a declarat Tudor Sișu pentru cancan.ro .

Nu de mult, în cadrul unei emisiuni TV, Bia Khalifa a afirmat că are 7 iubiți în același timp, iar Tudor Sișu a fost întrebat ce părere are despre acest lucru și dacă știe că este sau nu adevărat ce a spus blondina.

În acest sens, rapper-ul a spus că există posibilitatea ca afirmația tinerei să fie adevărată, însă nu are de unde să știe, căci cei doi nu vorbesc astfel de lucruri atunci când se întâlnesc.

Mai mult decât atât, Sișu a mai spus că tinerii nu ar trebui să o ia drept exemplu pe Bia Khalifa.

„Se poate, nu știu, o avea, îți dai seama, dar nu împărțășesc intimități d-astea. Ce să zic, în ziua de azi, nu vezi… Bine măcar că vrea să fie femeie, asta e important, știi. Acum, na…

Ea nu e un model pentru tineri neapărat. Ea e o tipă care e impăcată cu ea, foarte dezinvoltă. Face agitație, se inflamează și îi place, că așa sunt copiii, și asta e singura chestie. N-avem nicio treabă, nu”, a mai spus rapper-ul.

Bia Khalifa