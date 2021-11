Tudor Turcu, în doliu! Mama fostului câștigător X Factor a murit: „Unde ai plecat, lumina mea?”

In articol:

Tudor Turcu trece prin momente dificile, după ce mama lui s-a stins din viață. În urmă cu câteva zile, el a anunțat pe pagina sa personală de Facebook că mama lui este puternică și și-a rugat urmăritorii să se roage pentru femeia care i-a dta viață și care se luptă sătrăiască.

„Mami meu e puternică! Rugați-vă pentru MAMA!”, a scris cântărețul pe rețeaua de socializare. La câteva zile distannță, Tudor Turcu a făcut anunțul trist. Mama artistului s-a stins din viață. „Unde ai plecat, Lumina mea?? 💔😭😭😭 Offff Mama mea draga.. Drum Lin🙏”, a scris Tudor Turcu pe pagina sa de Facebook, alături de o poză cu mama lui.

„Imi pare rau pentru pierderea ta, Tudor…”, Condoleanțe! E atât de trist când ne pleacă oamenii care ne-au iubit cel mai mult in lumea asta…”, „Offff Doamne! Condoleanțe și multă putere! Dumnezeu sa o aibă in paza lui!”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Mirela Vaida a reacționat și ea la auzul acestei vești. Celebra prezentatoare tv i-a transmis că îi este alături în aceste momente dificile. „Dumnezeu s-o ierte si s-o odihneasca! Suntem alaturi de tine! 🙏😔”, este comentariul lăsat de aceasta.

Ce a făcut Tudor Turcu cu cei 200 de mii de euro pe care i-a castigat la X Factor

După ce a castigat sezonul al doilea de la X Factor, Tudor Turcu a câștigat suma de 200.000 de euro. Tudor Turcu si-a ajutat mama sa scape de datorii, si-a luat o locuinta si inca mai are bani, declara cântărețul în anul 2015.

„Da, mai sunt. Nu ma intrebati cati mai am! Am ajutat-o pe mama, in primul rand. Am achitat niste datorii la banca, cateva zeci de mii de euro. Acum am si casuta mea, dar as vrea sa o vand sau sa o schimb. Pictez si am nevoie de mai multa lumina naturala", a declarat Tudor Turcu la Teo Show.