„Tupeul ăsta trebuie să fie cu o limită” Nicoleta Nucă, deranjată de colegii de breaslă?! Ce o supără pe artistă

Nicoleta Nucă se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste din România, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a știut cum să-și atragă publicul de partea ei, reușind acest lucru prin intermediul carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

De asemenea, încă de când a debutat în industria muzicală, vedeta a muncit din greu pentru a ajunge unde și-a propus și nu a ascultat de gurile rele, care au spus mereu vrute și nevrute. Unul dintre cele mai importante lucruri de care nu a uitat artista, acum când se bucură de un real succes, este educația pe care a primit-o încă de mic copil, însă nu are aceeași părere și despre alți colegi din domeniul în care activează.

”Cred că în mediul în care activez, în mod normal te ajuta să fii ceva mai cu tupeu. Dar cred că și tupeul ăsta trebuie să fie cu o limită cu bun simț. Adică eu cel puțin nu pot să șterg cu buretele educației pe care am primit-o acasă și personalitatea pe care mi-am dezvoltat-o ​​în ani. Și nici nu-mi doresc să mă schimb, doar pentru a plăcea sau a fi ajutată de cei din jur”, a declarat cântăreața, pentru Cancan.ro.

Cum a ajuns să fie artista cucerită de viitorul soț, Alex Ursache

Nicoleta Nucă formează un cuplu cu Alex Ursache, iar în vara anului trecut, bărbatul și-a făcut curaj și i-a adresat marea întrebare frumoasei sale partenere de viață și, bineînțeles, răspunsul artistei a fost cel mai sincer ”DA”. Curând, va avea aloc și nunta celor doi, despre care Nicoleta Nucă a oferit detalii în trecut.

Cu toate acestea, de precizat este că, până a ajunge să formeze un cuplu, Nicoleta Nucă s-a lăsat destul de greu, iar Alex Ursache a muncit pentru a intra în sufletul cântăreței.

”Ca să ajungem în acest punct, ca eu să îl iubesc, a muncit foarte mult. Și-a dat silința, mi-a demonstrat că este de încredere, că mă pot baza pe el oricând și în absolut orice situație, că mă susține. Și că mă iubește necondiționat, chiar dacă este puțin gelos. Dar este gelos într-o măsură sănătoasă, zic eu, nu am parte de situații neplăcute din această cauză. La vreo două, trei luni după ce am început relația mi-am dat seama că îl iubesc. Pur și simplu am mers într-acolo amândoi, s-a întâmplat foarte natural. Oarecum, m-am trezit într-o dimineață și mi-am dat seama că îl iubesc. A fost un moment de revelație, un moment de epifanie pentru mine. Mi-am dat seama că îl iubesc și că el mă iubește, îmi și spusese deja asta. Nu i-am răspuns atunci, evitasem răspunsul, mă luase prin surprindere, a fost un moment awkward (incomod, ciudat, n. red.). Dar mi-am dat seama că este reciproc și i-am spus. Am crescut împreună în acești ani, ne completăm reciproc și am învățat să facem compromisuri acolo unde a fost cazul, să schimbăm atunci când a fost nevoie. Cred că asta și contează, comunicăm perfect” , a declarat Nicoleta Nucă, notează Fanatik.

