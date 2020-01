Puterea dragostei! O tânără misterioasă a publicat conversațiile purtate cu iubitul concurentei" />

Conversațiile dintre el și o tânără misterioasă, pe nume Betty, au fost făcute publice în ziua în care a fost difuzată la TV bătaia dintre Manuela și Roxana.

Turcu o înșală pe Roxana de la Puterea dragostei. Mesajele dintre el și Betty

"Turcu o înșală pe Roxana cu o fată pe nume Betty. A vorbit cu ea prin mesaje, i-a cerut poze cu ea mai dezbrăcată, apoi a blocat-o.", au spus Reea și Tina, cele care au făcut publice conversațiile pe vlog.

Turcu: Ce faci?

Betty: Hey. Uite pe acasă. Tu?

Turcu: Uite merg la filmări. Plictiseală. Pe Istanbul.

Betty: Te-ai întors???

Turcu: Da, de mult. De vreo lună jumate

Betty: Am înțeles. Pai și? Ți-ai găsit pe cineva?

Turcu: Tu ce faci?

Betty: Nu m-am uitat. Vin pentru tine. Mă primești?

Turcu: Vin eu acasă. Că m-am plictisit deja aici

Betty: Da? Dar nu ești cu nimeni?

Turcu: Suntem despărțiți. Am fost. E greu aici, crede-mă. Orice gest, aiurea.

Betty: Da? Cu cine?

Turcu: Cu Roxana.

Betty: What? Ești tare. Bravo ție.

Turcu: Da, e fată bună.

Betty: Pentru ea m-ai înjurat în halul asta?

....

Turcu: Suntem despărțiți și nu mai vorbim.

Betty: Îmi pare rău. Cand vii acasă? Poate vii în vizită?

Turcu: Aș veni săptămâna asta. Mă primești în vizită la tine?

Betty: M-ai cam supărat și jignit... Fără să-ți greșesc. Te-am întrebat doar ce faci și mi-ai răspuns foarte urât.

Turcu: Lasă că îți trece când mă vezi. Ce zici de asta?

Betty: Păi ne putem vedea, ce am de pierdut.

Turcu: Unde vrei sa ne vedem

Betty: Nu știu, hai la mine, în Mureș.

Turcu: Mă ții și pe mâncare?

Betty: Da, normal.

Turcu: Ia dă-mi o poză sexy

Betty: Nu am poze sexy și sincer nici nu ți-aș trimite.

Turcu: Nu merge fără.

Asta a fost conversația și apoi Betty ar fi fost blocată de Turcu.