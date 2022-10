Tzancă Uraganu a fost la pământ și nu a știut nimeni! De ce a ajuns pe mâna psihologilor? "Am crezut că nu mai pot să mă fac bine"

In articol:

Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate.

Care e cea mai mare frică a lui Tzancă Uraganu?

Artistul muncește din greu pentru notorietatea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii. Iubirea lui este Alina Marymar și nu sfiește să o spună cu voce tare, afișându-se cu ea peste tot.

Tzancă Uraganu a fost mereu sincer și transparent despre viața sa, dar pe zi ce trece mai scoate o dezvăluire din sertar. Invitat în emisiunea Duet, Tzancă aruncă bomba. Are o frică pe care nu și-a putut-o depăși din copilărie încoace. Visul lui cel mai mare este să și-o învingă.

"Cea mai mare frică a mea este de apă. Nu că mi-e frică să fac duș. Mi-e frică de apă de când eram mic, pentru că nu știu să înot. E o dorință foarte mare a mea să învăț să înot, pentru că cred că așa aș scăpa de frică. Mi-ar plăcea să am o casă, să văd așa un lac, cum e pe la Snagov, dar când îmi aduc aminte că nu știu să înot, nu mai vreau să văd nici apa.", a declarat Tzancă Uraganu.

Citeste si: Călin Doboş a murit! Medicul estetician al vedetelor a trecut în nefiinţă!- kfetele.ro

Citeste si: Anunț surprinzător făcut de Cristi Brancu după paisprezece ani de căsnicie: „E viața mea!”- bzi.ro

Tzancă Uraganu a fost la psiholog

Surprizele nu se opresc aici! Pe timp de pandemie, artistul a fost nevoit să facă psihoterapie. Când toată lumea credea că îi merge bine, de fapt el avea nevoie de discuții cu psihologul. Iată din ce cauză a ajuns acolo și cât de grav a fost.

"Am făcut psihoterapie. E ceva care îți schimbă viața. Orice problemă ai avea, trece. Am fost în pandemie. Nu am avut din cauza pandemiei, ci din cauza oboselii, m-a luat o stare foarte urâtă și simțeam oboseală constantă, nu mai puteam să dorm bine. Eram foarte deprimat, nu știam de ce, nu aveam cea mai mică problemă, nu aveam datorii, nu aveam nimic. Am crezut că nu mai pot să mă fac bine și într-o lună eram nou. Acum, orice problemă aș avea, știu să o calculez să o rezolv. E cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat, starea aia de rău pe care am avut-o. Am zis că totul a fost spre bine, am ieșit din niște chestii din care nu eram într-un drum chiar bun atunci. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu.", a mărturisit Tzancă Uraganu, la Duet.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!