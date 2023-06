Tzancă Uraganu cere să se facă dreptate în cazul Danei Roba! Reacția furibundă a artistului, după ce bruneta a fost la un pas de a sfârși în mâinile propriului soț

In articol:

Dana Roba a fost la un pas să-și piardă viața, după ce soțul ei a torturat-o cu un ciocan. Make-up artistul nu a primit prea multe șanse din partea medicilor, însă vedeta și-a revenit și a oferit chiar și primul interviu, în care a povestit tot ce s-a întâmplat în noaptea în care tatăl fetițelor ei a bătut-o până când a băgat-o în spital.

Cazul Danei Roba a șocat întreaga țară, iar după ce Nicolae Guță a vorbit despre evenimentul tragic din viața fostei sale iubite, un alt cântăreț de manele a reacționat. Tzancă Uraganu nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj în mediul online, după ce make-up artistul a ieșit din spital. Artistul o susține pe Dana Roba, după ce aceasta a fost mutilată cu un ciocan de propriul ei soț. Într-o reacție lăsată la o postare de pe Facebook, Tzancă Uraganu a scris că agresorul Danei Roba ar trebui să fie închis timp de 15 ani pentru fapta sa îngrozitoare.

„Arestat 15 ani minim!”, a scris Tzancă Uraganu pe Facebook.

Dana Roba a vorbit public despre bătaia cruntă pe care a primit-o

După mai multe săptămâni petrecute în spital și după ce a trecut prin două operații dificile, Dana Roba și-a revenit și a fost externată.

Make-up artistul a acordat primul interviu după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei, cu care are și două fetițe. Fosta iubită a lui Nicolae Guță îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a oferit a doua șansă la viață, deși medicii nu îi dădeau speranțe prea mari că și-ar reveni. Dana a povestit că i-a fost greu să privească pozele cu ea de pe patul de spital și nu îi vine să creadă că a supraviețuit, după ce soțul ei a torturat-o cu un ciocan.

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață.(...) Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață. Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort", a declarat Dana Roba pentru România TV.