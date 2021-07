Tzanca Uraganu`i-a transmis un mesaj lui Jean Claude Van Damme: ”Frățiorul meu, vreau să-mi cer scuze...”. Totul după ce actorul a fost surprins distrându-se pe muzica manelistului

Tzanca Uraganul, Jean Claude Van Damme și Dani Mocanu [Sursa foto: Instagram] 11:11, iul 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Românul, cel mai bun la a face haz de necaz! Cunoscutul manelist, Tzanca Uraganu`, i-a transmis un mesaj public celebrului actor american, Jean Claude Van Damme, după ce a văzut că acesta a fost prezent în România și chiar ”s-a distrat” pe muzica lui, în mașina unor români.

Filmările respective au făcut înconjurul internetului și se pare că au ajuns și la Tzanca. Cântărețul de manele a postat, pe contul lui de TikTok, un videoclip cu un mesaj special pentru Jean Claude Van Damme.

” Am si eu un mesaj pentru actorul Jean Claude Van Damme: Frățiorul meu, vreau să-mi cer scuze în fața ta că n-am putut să ajung acolo la tine, la hotel pe Victoriei, unde erai tu...ca sa vin sa fac si eu o poza cu tine, ca puteam sa vin sa fac si eu o poza cu tine daca era, ca nu era o problema asta, dar eram la nunta.

Eu cant zi de zi, am nunti zi de zi și n-ajung nici pe acasa. Ca daca puteam, ajungeam, nu era o problema. Iarta-ma, cand mai vii pe aici, in caz ca se nimereste sa n-am nunta..prin decembrie sa vii sa n-am nunta, ca de obicei cant zi de zi. Iarta-ma, imi cer iertare si eu si formatia mea, sa-ti traiasca familia. Te pupam”, a spus Tzanca Uraganul, într-un clip video postat pe TikTok.

Dani Mocanu, dedicație pentru Jean Claude Van Damme

Dani Mocanu continuă să surprindă cu postările pe care le face în mediul online. De data aceasta, manelistul l-a acaparat pe Van Damme, căruia i-a făcut și o mega-dedicație.

Celebrul actor a devenit subiectul de discuție al momentului după ce și-a făcut apariția în România.

Dani Mocanu a făcut și un TikTok alături de Jean Claude Van Damme, în care a cântat o melodie special pentru cunoscutul actor. ”Toți artiștii îl distribuiau pe Van Damme că le asculta melodiile în mașină și el era la mare șpriț cu mine”, spune Dani Mocanu, într-un clip postat pe Tiktok.

Dani Mocanu și Jean Claude Van Damme[Sursa foto: Instagram]