Tzancă Uraganu, în vizită la un liceu din Ploiești: ”Îmi aduc aminte de anii mei de școală”. Artistul, uimit de felul în care a fost primit de elevi

Tzancă Uraganu este unul dintre maneliștii care se află pe val la acest moment. Cântărețul lansează hit după hit, are agenda plină de evenimente, iar numărul celor care-l apreciază crește de la o zi la alta.

Pe lângă muzica pe care o face, manelistul mai este apreciat și pentru sinceritatea sa, dar și pentru modul în care interacționează cu fanii săi.

Tzancă Uraganu, iubit de tânăra generație

Și de această dată tot despre admiratorii săi este vorba, pe care i-a luat prin surprindere. Mai exact, Tzancă Uraganu a făcut o vizită neprogramată la un liceu din Ploiești, orașul său natal.

Manelistul, zâmbitor nevoie mare, și-a făcut apariția în curtea instituției de învățământ, imortalizând întregul moment, iar elevii au reacționat imediat la vederea acestuia.

”Am venit în vizită la o școală din Ploiești pentru că vreau să-mi aduc aminte de școală. Așa îmi aduc aminte de anii mei de școală. Chiar îmi aduc aminte cu drag, o să merg în mai multe școli din Ploiești pentru că vreau să vă susțin. Vreți să fiu director aici?”, a spus Tzancă Uraganu pe TikTok.

În doar câteva momente, cântărețul a fost înconjurat de zeci de elevi, toți filmându-l pe artist și lăudându-l.

Și nu doar că s-au arătat entuziasmați de ideea de a avea un director de școală cântăreț, dar au mers și mai departe cu dorințele lor. Tinerii cred că Tzancă Uraganu ar fi și cel mai potrivit pentru a conduce toată România.

”Da (n.r. vor să le fie director)! Votați Tzancă președinte”, au spus elevii la vederea manelistului.

După vizita fulger, care l-a făcut să-și retrăiască tinerețea, Tzancă Uraganu a revenit în online cu vești la fel de bune pentru fanii săi adolescenți.

El a spus că așteaptă mesaje prin care să i se ceară prezența în anumite școli, iar el se va conforma imediat. Rugămintea sa, însă, este ca tinerii să-și aleagă o oră potrivită pentru întâlnirea cu el, astfel încât cadrele didactice să nu se supere, iar orele să se poată desfășura în normalitatea lor.

”Hei, vă salut prietenii mei, fanii mei! Spuneți la ce școală vreți să mai vin. Am fost la școala 32 din Ploiești și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo. Nu am putut să stau mai mult pentru că elevii aveau ore. Voi să-mi spuneți și pe la ce oră, ca să aveți o pauză mai lungă, altfel vă voi încurca. Va trebui să intrați la ore și nu este ok, se vor supăra și domnii profesori”, a mai transmis manelistul.