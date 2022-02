Tzanca Uraganu pregătise o manea despre conflictul dintre Rusia și Ucraina! Ce se va întâmpla cu piesa acum, când războiul a izbucnit: ”Vom ține respect”

In articol:

Tzanca Uraganu avea de gând să lanseze o piesă despre conflictul dintre Rusia și Ucraina, însă nu s-ar fi gândit vreodată că războiul poate să înceapă. Manelistului nici nu i-a trecut prin cap că poate să existe vreun război, melodia lui având versuri precum: ”Când intru eu în Ucraina, rușii se întorc la Moscova/ Se duc să-mi aduc coroana, că eu sunt rege în Europa”. Pe TikTok a devenit virală, mulți tineri din România făcând haz de necaz pe această piesă. Maneaua nu este lansată și pare că nici nu va fi.

Tzanca Uraganu [Sursa foto: Facebook]

Tzanca Uraganu, despre piesa controversată ”Ucraina”

Manelistul a ținut să facă câteva precizări după ce piesa lui ”Ucraina” a devenit virală pe TikTok de când războiul a pornit. Tzanca Uraganu a explicat câteva lucruri, pe pagina lui de Facebook, după ce a primit atât critici, cât și laude pentru maneaua ce avea de gând s-o lanseze până să vadă că poate să existe un război în adevăratul sens al cuvântului. Așadar, cântărețul spune că melodia a fost scrisă atunci când nimeni nu credea în acest război și cum el a tot fost plecat din țară, nu avea de unde să știe

ce se întâmplă în cele două țări, care acum duc un război.

Artistul susține că va ține respect pentru situația gravă ce are loc în vecinătatea țării noastre și că nu va lansa piesa despre Ucraina și Rusia. ”In legătura cu piesa UKRAINA ..am tras aceasta piesa cu ceva timp in urma când nimeni nu credea in acest război..eu unu personal ca am tot fost plecat din țara nu am stiut mai nimic de ce se întâmpla la tv! Bineînțeles ca vom tine respect și nu vom lansa piesa pentru ce se întâmpla in UKRAINA ȘI NE RUGAM LA DUMNEZEU SA SE TERMINE TOTUL CU BINE! După care vom mai vedea”, este mesajul postat de Tzanca Uraganu.