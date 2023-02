Tzancă Uraganu, primit regește la unul dintre concertele sale. Artistul a rămas fără cuvinte când a văzut gestul făcut de fani

In articol:

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din țara noastră. Încă de la prima apariție în industria muzicală acesta s-a bucurat de un mare succes și a câștigat admirația multor oameni.

Toate melodiile lansate de artist ajung să ocupe într-un timp destul de scurt locuri importante în trendingul românesc. Manelistul este foarte des chemat să susțină concerte în afara țării, iar de această dată a fost de-a dreptul surprins de cum a fost primit de către fani.

Tzancă Uraganu, primit cu artificii de către fani

Tzancă Uraganu merge la foarte multe concerte atât în țară, cât și în străinătate. Fanii acestuia sunt mereu nerăbdători să îl vadă, iar bucuria lor când artistul apare pe scenă este greu de descris în cuvinte. Recent, vedeta a avut un concert în Frankfurt, iar românii care locuiesc acolo și care îl admiră pe acesta l-au întâmpinat cum nu se poate mai frumos. Aceștia l-au înconjurat pe manelist în timp ce țineau artificii în mâini.

Momentul a fost filmat și postat pe platforma de TikTok a lui Tzancă, care a ținut să le mulțumească oamenilor.

Tzancă Uraganu și-a anulat concertul din Maramureș

În noaptea dintre ani, Tzancă Uraganu trebuia să fie prezent la un restaurant din zona istorică a Maramureșului. Acolo, artistul trebuia să petreacă alături de alți oameni trecerea în Noul An, dar din păcate, acest lucru nu a mai fost posibil. Circa o mie de oameni au plătit în jur de 600 de lei pentru a trece în noul an pe muzica sa. Cu câteva ore înainte de concert, cântărețul a întâmpinat o problemă neprevăzută. Este vorba de faptul că pe data de 31 decembrie nu sunt efectuate zboruri, astfel, vedeta s-a trezit că nu are cu ce să ajungă la destinație. Manelistul a postat pe pagina sa de Facebook ceea ce s-a întâmplat ți și-a cerut scuze celor care urmau să vină să îl vadă.

„Vă salutăm, dragi prieteni. Ne cerem mii de scuze pentru că nu putem ajunge la evenimentul care ar trebui să aibă loc la Perla Cosăului de Revelion. Ne cerem scuze pentru că nu există zbor pe 31 decembrie”, a declarat acesta.