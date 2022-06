Tzancă Uraganu va deveni tătic pentru a treia oară! Alina Marymar este însărcinată: „Chiar este un motiv de bucurie”

In articol:

Tzancă Uraganu trece prin cele mai frumoase clipe din viața unui părinte, căci al doilea copil a venit pe lume în urmă cu câteva luni, iar acum așteaptă să se nască și cel de-al treilea copil al său.

Manelistul a anunțat în urmă cu foarte puțin timp că actuala lui iubită, Alina Marymar, este însărcinată. Este singura veste bună din acest moment pentru artistul care se află în plin proces de divorț cu cea de-a doua soție a sa, Mădălina Miu.

Tzancă Uraganu, tată pentru a treia oară. Primele declarații despre copilul cu Alina Marymar

Manelistul a dezvăluit, în cadrul unei intervenții telefonice la un post de televiziune, că el și cu actuala lui iubită, Alina Marymar, urmează să devină părinți peste doar câteva luni, căci frumoasa brunetă este gravidă. Totul se întâmpla la scurt timp dup ce Lambada i-a dăruit cel de-al doilea copil lui Tzancă, un băiețel. Artistul promite că va fi alături de copiii săi și că va avea grijă să nu le lipsească absolut nimic.

„Am o fetiță care va avea parte de tatăl ei toată viața, am și un băiat care va avea parte de tatăl lui toată viața și va fi crescut cum este mai bine și mai frumos, cât pot eu de bine. Și fata și băiatul și copilul pe care o să îl am cu Marymar, pentru că este însărcinată și eu îmi asum și asta este, așa e viața. Sunt bărbat și Dumnezeu mi-a dat copiii ăștia. Chiar este un alt motiv de bucurie, eu sunt un om care știu să țin copiii aproape și o să aibă parte de tată”, a dezvăluit Tzancă Uraganu la un post de televiziune.

Tzancă Uraganu în plin scandal de divorț cu Mădălina Miu

El și cea de-a doua soție a sa se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce aceasta pare că refuză să-i acorde divorțul manelistului dacă nu-i va da o sumă considerabilă de bani.

„Divorțul pe care îl depusese unde era? Dacă ai depus divorț de ce mă cauți când eu sunt altă femeie? Nu mă interesează la ce spera, pentru mine nu mai există acest capitol din niciun punct de vedere și îmi doresc foarte mult acest divorț. Am fost în luna mai și am programat la notariat să putem să obținem acest divorț. Din câte am înțeles este nevoie de două semnături. Una acum și una peste o lună. Pe 20 iunie eram așteptați amândoi. În luna mai, la prima semnătură, a zis vrea 20 de mii, am crezut că e o glumă. Iar cu o zi înainte de a doua semnătură a zis că vrea 100 de mii de euro că altfel nu se prezintă nicăieri”, a declarat artistul într-o emisiune TV.