După ce a fost eroul unui sex-tape care a inflamat lumea manelelor și l-ar putea costa un proces, Tzancă Uraganul a fost, zilele trecute, invitat la o petrecere care, cu siguranță, îi va irita soția...

Mai exact, zilele trecute, Tzancă Uraganaul a fost acasă la o domnișoară, să îi spunem Mădălina, care își serba fiul, fiind ziua de naștere a acestuia. La eveniment, așa cum se întâmplă mai tot timpul, erau toate rudele tinerei mame și... Tzancă Uraganul. Invitat acolo, evident, nu pentru a cânta, ci pentru a fi martorul unui eveniment cât se poate de fericit din viața femeii excesiv de apropiate de el și a copilului acesteia.

”Tzancă Uraganul nu lipsește niciodată de lângă Mădălina, ea îl însoțește la mai toate concertele, are grijă ca lui să nu îi lipsească nimic. De aceea se tot vorbește prin lumea manelelor că ar avea o relație, nu tocmai ascunsă, dar extraconjugală. Acum, normal că a fost invitat și la sărbătorirea copilului Mădălinei, mai ales că ei sunt aporpiați de ani buni”, ne-a spus un cunoscut de-al celor doi.

Tzanca Uraganul, ”eroul” unui sex-tape

De curând, manelistul Tzanca Uraganul a fost eroul unei filmare absolut indecentă în compania unei tinere care pare dispusă să îl ”răsfețe” pe cântăreț. Mai exact, filmarea care deja circulă pe internet prezintă o brunetă, complet goală, în timpul unor momente extrem de intime. Filmată chiar de eroul filmului dedicat adulților, bruneta cu pricina pare să nu fie extrem de deranjată de ”atenția” camerei, ba chiar râde și glumește în timp ce își continuă activitățile... orale care ar putea fi difuzate doar după miezul nopții și cu bulină roșie.

”Am înlemnit când am văzut că filmarea aia a apărut peste tot. Eu nici nu mai îmi aminteam de mometele respective, nu știam că sunt filmată pe atunci. E revoltător când un bărbat face așa ceva, sunt foarte supărată. Mai ales că, între noi, între rromi, nu se face așa ceva”, ne-a spus, în exclusivitate, Elena, tânăra care apare în filmarea cu Tzana Uraganul.

Mai mult decât atât, tânăra a dat și o serie de explicații cu privire la momentul filmării. ”Eu eram cu Tzanca înainte să se însoare el, filmarea asta are câțiva ani vechime, vă zic sigur. Am fost câteva luni cu el... Acum o să îl dau în judecată pentru filmarea asta, e foarte urât că a apărut. O să mă duc la DIICOT, la tribunal, unde trebuie. În plus, am și eu dreptul la imagine, nu e normal să vadă toată lumea asemenea scene”, ne-a mai spus, supărată din cale afară, Elena, tânăra ”abuzată oral” de Tzanca Uraganul.

Tzanca Uraganul, cel mai cheltuitor manelist

WOWbiz.ro a dezvălui că, la finalul lui 2019, Tzanca Uraganul şi-a cumpărat un Lamborghini Aventador negru, al cărui preţ este de aproximativ 400.000 de euro. Noul Lamborghi completează colecţia impesionantă a manelistului, care mai deţine un Rolls Royce, un BMW şi un Jeep. Masinile lui Tzancă au fost subiect de presa, cand s-a scris ca ANAF-ul l-a chemat pe manelist sa dea explicatii despre averea sa, dupa ce a postat pe facebook poze cu una dintre masini, pe care a sustinut ca a dat 140.000 de euro. Recent, manelistul s-a dus să vadă un avion cu 4 locuri, pe care vrea să-l cumpere. "Urmeşte...Am luat-o razna, nu-i aşa? De raznă să fiu. Am găsit unul, astept sa negociez”, a postat manelistul Tzanca Uraganul care, evident, este casatorit si are un copil.

În altă ordine de idei, viața lui Tzancă Uraganul a avut și momente mai puțin plăcute, manelistul fiind bătut serios la un eveniment la care fusese invitat să cânte.