Tzancă Uraganul, chef-monstru, fără mască, a doua zi de Paște! Marymar, Salam și Bursuc, printre invitați! VIDEO

In articol:

Tzancă Uraganul, manelistul care a promis că se va implica în campania pro-vaccinare, a încălcat toate restricțiile împotriva COVID-19 și a organizat un chef-monstru la vila lui din Ploiești, în a doua zi de Paște.

Marymar, prima ieșire în public alături de Tzancă

În jur de 50 de persoane s-au îngrămădit în sufrageria lui Tzancă, nimeni n-a purtat mască, în schimb s-a cântat și s-a dansat până dimineața.

Florin Salam și iubita lui, Roxana Dobre, au dost invitați de onoare la acest eveniment. De altfel, Salam a și pus mâna pe microfon după mult timp și a susținut un scurt recital spre dimineață. Dan Bursuc a fost și el prezent, precum și Miraj Tzunami, fratele lui Tzancă, venit și el la party la doar câteva zile după ce s-a împăcat cu manelistul.

Miraj Tzunami i-a dat să bea lui Marymar

Vedeta serii a fost însă Marymar, puștoaica ce i-a furat mințile lui Tzancă Uraganul și l-a făcut să renunțe definitiv la căsnicia lui Mădălina Miu. Marymar a făcut un adevărat spectacol, a dansat toată noaptea, etalându-și formele pline cu care l-a cucerit pe ”prințul Tzancă”.

Pe de altă parte, Mădălina, fosta soție a lui Tzancă, a organizat și ea o petrecere de Paște însă cu ceva mai puțini invitați, împreună cu manelistul Marius Babanu, care este nașul ei. Lambada, în schimb, femeia cu care Tzancă are un copil, a rămas acasă, ea bucurându-se de prezența cântărețului doar în prima zi de Paște.

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Citeste si: Soția unui celebru manelist așteaptă un copil. Ce declarație de dragoste i-a făcut cântărețul: ”Nevasta mea cea mai cuminte..”

Florin Salam a venit cu Roxana Dobre la cheful lui Tzancă

”Știți că anul trecut, de Înviere, am fost supărați că am stat în casă și nu prea a fost ok pentru nici unul dintre noi. Dar acum, vedeți că din ce în ce, totul este spre bine”, a povestit Tzancă Uraganul într-un live pe contul lui de socializare.

Citeste si: Mădălina Miu, lovitură dură pentru Tzanca Uraganu! Bruneta s-a filmat cu „rivalul” manelistului

Tzancă a promis că se implică în lupta anti-COVID

S-a dansat toată noaptea acasă la Tzancă

Tzancă a ignorat toate măsurile anti-COVID și este pasibil de o nouă amendă din partea poliției la doar câteva zile după ce i-a promis lui Lucian Mândruță că se va implica în campania pro-vaccinare a Guvernului României. Lui Mândruță i-a venit ideea după ce a observat că Tzancă are o priză uriașă la public și că mesajul lui ar putea prinde mai bine la publicul său decât venit din partea autorităților. Manelistul a răspuns afirmativ și a declarat că e gata să se implice în campania pro-vaccinare.