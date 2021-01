Tzanca Uraganul, încasări uluitoare în 2020! Suma e... amețitoare

Tzanca Uraganul este, acum, mai ales după retragerea lui Dani Mocanu din lumea muzicii, cel mai de succes manelist de la noi când vine vorba de topurile Youtube, el ocupând mai multe locuri fruntașe în trendigul românesc.

Iar acest lucru este, cel puțin pentru Tzanca Uraganul, extrem de rentabil, succesul din Youtube fiind cuantificat în sume uriașe de bani provenite din reclame conexe la videoclipurile pe care manelistul le promovează

Astfel, de curând, au apărut rezultatele financiare pentru Tzanca Uraganul, cel puțin când vine vorba de încasările din Youtube. Iar veștile primite de manelist sunt mai mult decât bune pentru el, suma încasată doar din Youtube fiind de-a dreptul fantastică.

Tzanca Uraganul, unul dintre cei mai bogati manelisti

Mai exact, Tzanca Uraganul a făcut publică o discuție în care a fost informat cu privire la încasările din Youtube, culmea fiind că, de la o zi la alta, mai ales în perioada Sărbătorilor de Iarnă, zecile de mii de euro s-au înmulțit. Astfel, managerul său l-a informat, în prima jumătate a anului că suma încasată din Youtube va fi de circa 100.000

Tzanca Uraganul, favoritul interlopilor

de dolari pentru ca, doar la o săptămână după să revină cu o rectificare extrem de importantă: 150.000 de dolari, cu aproximație. Și, având în vedere că, în ultimele săptămâni, Tzanca Uraganul a stat doar pe primele trei, patru locuri din trendigul Youtube cu mai multe melodii, probabil suma despre care vorbea, până în ultima zi a anului, a crescut simțitor, semn că unii maneliști s-au adaptat perfect la noul trend când vine vorba despre afacerile online.

Tzanca Uraganul este,

în ultima vreme, motiv de scandal printre interlopii din București și nu numai. După ce a fost bătut la o cântare, iar agresorul lui Tzanca Uraganul a ajuns în arest, manelistul s-a asigurat că ”are spate”, clanul care îl protejează fiind, de ceva vreme, cel al Cămătarilor. Mai mult, după ce a fost agresat în apropiere de București, Tzanca Uraganul a anunțat că cel care l-a deranjat va plăti scump, povestind că, în fapt, acesta nu este la primul incident pe care îl are cu manelistul și că,la fel cum s-a mai întâmplat, vor fi scoase din teci săbiile. La propriu, nu la figurat.

Tzanca Uraganul a primit vesti extraordinare despre bani

”Este tare în gură cu mine, am fost acolo singur, nu am fost pe scandal și ei erau mai mulți. Nu a fost ceartă cu toți, doar cu el și cu Diego... Să moară fata mea, domnul Gărdiță, dacă nu ai stat în genunchi, tu cu ceilați, numai săbii ai luat... Mă îngropi tu în bani, că ești proxenet? Faci bani din furăciuni și ai femei. Ai vrut să îmi iei banii, ai dat zvonul că m-ai bătut. Băieții ăștia sunt frații mei, am venit să facem o cumetrie. Dar am primit telefoane că am pățit ceva... Ai auzit? Nu vreau să vorbesc prea mult, dar mă tot întreba lumea. Atât am avut de spus, am spus de ăsta care știe să stea doar în genunchi... Și te-ai găsit tu să te iei de mine, bravo ție!”, a spus Tzanca Uraganu .