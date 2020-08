In articol:

Nu multă lume știe că Tzancă Uraganul are un frate care este tot lăutar. Acesta cântă sub numele Miraj Tzunami însă nu a reușit să devină la fel de cunoscut precum fratele lui.

Despre Tzancă și Miraj se știa că sunt foarte uniți și că atunci când unul avea o problemă, celălalt sărea imediat în ajutorul lui. Așa s-a întâmplat, bunăoară, atunci când Tzancă a luat bătaie de la un interlop, la un concert. Atunci, Miraj a luat foc și a trecut la amenințări la adresa agresorului într-un live pe contul lui de socializare.

Tzancă și Miraj s-au certat de la o mașină

Lucrurile s-au schimbat, recent, atunci când Miraj l-a făcut praf pe Tzancă. Cei doi s-au certat din cauza unei mașini iar ceea ce părea să fie o simplă dispută între frați s-a transformat într-un conflict public, în care s-au aruncat cuvinte grele.

Miraj Tzunami a intrat în live și a șters pe jos cu fratele lui, despre care a spus că este ”un pamflet de om”, că nu are voce și că toată cariera i-o datorează lui.

Miraj Tzunami: ”Tzancă nu are voce”

”Trebuia să plec și eu la mare, dar a luat mașina. De fapt, voi știți foarte bine că orice mașină mi-aș dori în lumea asta în afară de Bugatti Veiron, îmi iau.

Pentru fratele meu, pamfletul ăsta de doi lei, pentru care am făcut live-uri, am făcut nenorociri pentru el, pentru frățiorul ăsta al meu... Dar mi-a ajuns până la os, datorită perversului ăsta... Să moară... dacă am avut vreun avantaj, nu mă intersează de el.

Ăsta e un om... știe toată lumea... să moară... dacă știe să cânte nici de la do minor. E un pamflet din toate punctele de vedere. Îmi cer scuze de la toată lumea, ne-am certat și m-am jurat că o să fac live. O să facă și el, știu sigur. Frățiorul ăsta al meu e ”româncă”, nu român. Să audă toată lumea. E un pamflet de om.

El a luat mașina de la poartă... Mie mi-a lovit un șofer mașina și i-am cerut lui altă mașină iar el a luat-o de la poartă.

Tzancă ăsta și-a luat niște ”harfe”, să știe toată lumea că e fratele meu dar nu e bine ce a făcut. M-a supărat, e nebun, prost... Dacă nu eram eu, vindeai ghiuluri”, a spus Miraj Tzunami într-un live.