Ucrainenii sunt avertizați de potențialul unui hazard chimic. Cresc riscurile campaniei armatei ruse din Donbas? | EXCLUSIV

Conform autorităților din Ucraina, forțele ruse controlează aproape 60% din Severodonețk, un oraș-cheie din estul Ucrainei, și cel care va fi crucial în cucerirea cu succes a regiunii Luhansk.

Gen. Virgil Bălăceanu: „Rușii și-au concentrat toate forțele și ucrainenii spun că asistăm în fiecare zi la un bombardament masiv de artilerie.”

În timpul bombardamentelor aeriene, un container cu acid azotic a fost distrus în combinatul chimic din afara orașului, așa că cetățenii au fost avertizați să evite, pe cât de mult posibil, zona.

Severodonețk era, până de curând, cel mai mare oraș din Luhanks încă sub controlul Ucrainei, însă ultimele săptămâni de atacuri susținute din partea Rusiei i-a forțat pe soldații ucraineni să se retragă treptat. Dacă Rusia va captura Severodonețkul și orașul geamăn Lysychansk, ar duce la bun sfârșit operațiune de „eliberare” a regiunii Luhansk. Între 12.000 și 13.000 de oameni încă sunt prinși în orașul asaltat, toată infrastructura critică a fost distrusă și aprovizionarea cu apă și mâncare este oprită. Riscul cel mai mare vine dinspre combinatul Azot, care a fost cuprins de un nor de fum roz după ce un container a explodat, o situație foarte periculoasă mai ales pentru civilii care se adăpostesc de atacurile armatei ruse în adăposturile de sub combinat.

„Apar situații de tipul hazard industrial și se iau măsuri de protecție, cât pot fi luate măsuri de protecție în condiții de război. Lucrurile sunt un pic cu semn de întrebare, pentru că, spun ucrainenii, a fost lovit un container de aviația de bombardament rusă, pe de o parte. Pe de altă parte, spun cei din republica secesionistă rusă Donețk că ucrainenii au explodat rezervorul respectiv. În situațiile acestea este greu de determinat cine a produs incidentul, dar el este produs. Nu are consecințe foarte grave, dar necesită niște măsuri de protecție pentru cei care acționează în zonă, fie că vorbim de civili, fie că vorbim de forțele militare ucrainene, dacă au mai rămas în zonă. Cel mai important lucru este că lupta se duce în localitatea Severodonețk. Lysychanksul, care este orașul geamăn, dincolo de Donețk, este încă în mâinile ucrainenilor. Zona este dificil de menținut. Rușii și-au concentrat toate forțele și ucrainenii spun că asistăm în fiecare zi la un bombardament masiv de artilerie. În mod sigur folosesc toate gurile de foc, nu numai asupra Severodonețkului, dar și asupra pozițiilor armatei ucrainene pe linia de demarcație. Dacă rușii reușesc cucerirea Severodonețkului și Lysychanskului, atunci regiunea Luhanskului este cucerită în totalitate”, a precizat Virgil Bălăceanu pentru WOWbiz.ro.

Gen. Virgil Bălăceanu: „Important, de acum încolo, este să se dețină controlul asupra regiunii Harkovului, să se mențină pozițiile în nord-estul Harkovului.”

Virgil Bălăceanu, general în rezervă al Armatei Române [Sursa foto: Facebook]

De cealaltă parte a efortului armatei ruse din estul Ucrainei, regiunea Donețk se ține încă foarte bine, ba chiar armata ucraineană a reușit să treacă la contraatac în anumite puncte. Forțați să mențină presiunea în Luhansk pentru a asigura o victorie rapidă, rușii sunt nevoiți să joace jocul așteptării în Donețk și în sud-estul Ucrainei, unde progresul se lasă așteptat de săptămâni.

„Rușii nu au prea mare succes în regiunea Donețk, pentru că nu și-au concentrat prea mult efortul. Și-au reluat acțiunile ofensive înspre Sloviansk. Nu au încă forțele concentrate pe această axă, pentru că le rămân forțele în zona Severodonețk. Important, de acum încolo, este să se dețină controlul asupra regiunii Harkovului, să se mențină pozițiile în nord-estul Harkovului, pentru că, acolo, contraofensiva ucraineană a avut succes, concomitent cu menținerea pozițiilor și o rezistență acerbă în Donețk, ceea ce va face ca misiunea pe care și-au propus-o rușii, de cucerire a unor porțiuni importante din Ucraina, să nu se realizeze în totalitate. Ei nu sunt într-o situație atât de bună pentru că au fost determinați să treacă în apărare în Herson și Zaporojie, plus că au început contraatacurile în nord-estul Hersonului dinspre Nicolaev. Nu au la dispoziție, deocamdată, o grupare de forță importantă pentru a realiza scopurile pe care și le-au propus în Donețk și nu știu în ce măsură vor putea să reziste în partea ocupată din regiunea Harkov”, le-a explicat Virgil Bălăceanu jurnaliștilor WOWbiz.