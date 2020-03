Intr-o atmosfera solemna, ce a reunit ziaristi, oameni de afaceri, reprezentati ai unor institutii importante, au fost premiate personalitati care s-au remarcat prin activitatea desfasurata in domeniul in care activeaza. La eveniment a fost prezenta Excelenta Sa Füsun Aramaz, Ambasadorul Republicii Turcia in Romania.

Ugur Yesil, CEO Kanal D si Executive Board Member Kanal D, a primit distinctia pentru investitii performante – Kanal D si Radio Impuls, iar Fatih Salis, Director Stiri si Productii Interne Kanal D, a fost premiat pentru activitatea performanta in cadrul statiei. Alaturi de acestia, s-au aflat si vedete ale statiei si persoane din managementul Kanal D. Ilinca Vandici, prezentatoarea „ Bravo, ai stil ! Celebrieties”, Ilinca Obadescu, prezentatoarea Stirilor de pranz Kanal D din timpul saptamanii, Cosmin Cernat, prezentator „ FanArena ” si Cristina Sava, Director de Comunicare si Marketing Kanal D, au fost prezenti la aceasta celebrare a legaturii stranse intre Romania si Turcia.